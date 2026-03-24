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娛樂 日韓

等到了！EXO重返王位直攻「北高雙蛋」台灣升級成主場

EXO台北小巨蛋（左）、高雄巨蛋主視覺。（Live Nation Taiwan提供）EXO台北小巨蛋（左）、高雄巨蛋主視覺。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流王者EXO全面回歸！出道超過10年的他們，今（24）正式宣告全新巡演《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》啟動，不只強勢回歸舞台，更直接「北高雙蛋」全制霸。5月9、10日連兩天攻佔台北小巨蛋，7月18日再南下首度挑戰高雄巨蛋，三場連發，堪稱火力全開。

EXO從《MAMA》出道震撼樂壇，到《Growl》、《Monster》、《Love Shot》一路封神，被看作是一個世代的標誌。這次帶著第8張正規專輯《REVERXE》回歸，無論是音樂、舞台還是整體概念，都象徵「王者歸位」。

EXO王者回歸，一次宣布進攻台北、高雄開唱。（Live Nation Taiwan提供）EXO王者回歸，一次宣布進攻台北、高雄開唱。（Live Nation Taiwan提供）

外媒早就先行預告這波氣勢，像是《富比士》直接點名為「2026最受期待K-POP回歸」，NME也將新專輯列入年度期待清單。

除了經典神曲必定全開，舞台全面升級，主打沉浸式視覺與聽覺雙重轟炸，更加碼推出VIP限量福利，讓粉絲有機會近距離互動。門票方面，4月2日Live Nation會員搶先開賣，4月3日全面開搶，三場同步釋出，勢必再現秒殺盛況。

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