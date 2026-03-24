《喜歡你》男星抖音竄紅！上台前陷恐慌：擔心酸民嘴臉

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代創作歌手斑恩Ben以一首輕快的《喜歡你》大受年輕世代歡迎，在Youtube的點擊已逼近700萬次，更有許多人翻唱在抖音迅速竄紅，他的全新創作《只想站在你身邊》是一首充滿青春感的甜蜜校園情歌，寫出想靠近卻又害怕一不小心破壞這份剛萌芽的曖昧，捕捉了青春裡最真實的心動時刻。

斑恩Ben推出新歌《只想站在你身邊》。（索尼提供）

歌曲靈感來自他學生時代的愛情，他說：「那個時候的戀愛很單純，就是因為純粹的喜歡對方，所以不顧身邊朋友的意見，一心就只想追到她，但是同時自己也是一個很害羞內向的人，因此這一首歌就這樣誕生了。」

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創作過程中，斑恩Ben作曲的部分很順利，快速完成，不過歌詞一度卡關，「每當歌詞卡住時，我發明了一招，閉上眼睛讓自己回到過去的那個時空，把那時候的教室、對方的樣子、那時候噴的香水…細節都想出來，讓自己進到狀態，突然就有很多靈感跟想法冒出來」，於是一個晚上就完成了80%的歌詞。

而在製作上，他邀請新生代製作鬼才滴燙Diiton加入，兩人合作非常愉快，斑恩Ben笑說：「過程非常好玩，我第一次看到有人手速這麼快！當我說這一part希望期待感、緊張感多一些，他一聲『好啊』，然後咻咻咻蹦蹦蹦，馬上弄出來，非常驚豔！」在錄音時，他進行到副歌環節，突發奇想覺得如果是大家一起唱的感覺會很有意思，於是他一個人用各種不同唱法，總共錄了12次，再把這12次的成果都合在一起，開心說：「其實都是我，很有趣！」

斑恩Ben近期都投入在做音樂中，他表示想透過製作音樂來找尋自己的方向跟熱情，「我平常在社群媒體上很愛笑，很愛散發正能量，但其實私底下很脆弱，很常懷疑自己，有些歌寫出來才發現原來自己是這麼多愁善感的人，但還是想努力往前，努力用音樂感染人。」

他也透露，即使到現在，在現場演出的時候，上台前總是會害怕，很感謝粉絲在這時候帶給他的力量，「我會擔心大家是不是其實不想看我的表演，也會擔心酸民的嘴臉，但每當看到有粉絲們快樂地跟我打招呼，緊張感瞬間降一半，突然產生出信心，演出時就又能充滿能量。」

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