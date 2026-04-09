火天六分能量爆發 4星座縱橫職場逆轉成王

塔羅牌老師艾菲爾指出，宇宙現在正迎來火星與天王星的和諧相位，這也代表職場將迎來「創意與行動」的戰爭。（資料照，記者李惠洲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕火天六分能量爆發，塔羅牌老師艾菲爾指出，宇宙現在正迎來火星與天王星的和諧相位，這也代表職場將迎來「創意與行動」的戰爭。今年火能量豐盈，動盪是可預期的，但這段期間，變革能量將會消融將畫規則，誰能從新角度去解決老問題，誰就是職場的贏家。艾菲爾特別指出：牡羊、雙子、獅子、水瓶處於試錯黃金期，只要敢背水一戰，將直覺轉化為現實行動，將打出職涯的全壘打。

●牡羊座

火象星座領頭羊，在火天六分向時牡羊座會感到一種「初生之犢不畏虎」的勇氣。如果突然意識到某個奇妙的邏輯竟然能套用在走不通的死結上頭，那麼大膽提出跨界方案，會讓保守的同僚眼前為之一亮。

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利用「外行人的直覺」翻轉業內架構，這會讓牡羊座成為開路先鋒，同時也爭取到升遷機會。

●雙子座

在火天共振下，雙子座的腦細胞處於高壓放電狀態。倘若面臨公關危機或技術僵局，跳出舊有的「標準作業程序」，天外飛來一筆的想法將會帶來不可思議的效果，甚至成為逆轉局勢的救命稻草。

切記，「聯想力」就是雙子座的轉機，雖然兩個資訊看似毫不相干，大膽的利用火星動力將其草擬成案，在混亂中利用「想法」為自己開拓道路，勇敢發揮。

●獅子座

天生具備領袖氣質的獅子座，強化自己使用新工具的能力，可謂職場帶來轉機。面臨繁瑣的行政流程或龐大資料庫，產生厭倦感的瞬間，就去發掘有沒有新工具能解決問題吧！

捨棄傳統人力消耗，轉向擁抱AI或自動化系統，這代表的不僅是「更換工具」，更象徵獅子座已做好準備轉換成「王者思維」。善用科技助力，效率提升的幅度，將另獅子座大為震撼。

●水瓶座

水瓶座深為天王星的守護者，面對火天六分相位可讓你腦袋當中「與世界格格不入」的感覺找到正向的出口。水瓶座的確是難得一見的天才，在每個人都追求標準化與合群的工作環境，拒絕平庸的水瓶座可以放手一搏了。

大膽顛覆邏輯，打造原創風格，現在的時代非常需要水瓶座帶點孤傲的異想天開。把「怪癖」化為「專業」優雅地改寫產業規則吧！

民俗說法，僅供參考

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