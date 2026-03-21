天菜男神當電影院售票員 影迷全被帥到：是張孝全本人

電影《深度安靜》張孝全（左二）首次參與影城一日店長活動，親自服務影迷，本人太帥驚呆影迷。（風起娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《深度安靜》監製瞿友寧、導演沈可尚今天（21日）率領張孝全、林依晨現身影城擔任一日店長，與影迷近距離互動，不僅親自協助購票與選位，還送出象徵片中核心意象的「秘密小冊」，現場氣氛熱絡，最後以逐一擊掌為活動畫下溫暖句點。

電影《深度安靜》林依晨（右）與購票粉絲近距離互動「擊掌」，現場氣氛熱絡。（風起娛樂提供）

原著作家林秀赫與監製黃茂昌也包場力挺，為電影再添聲量。張孝全與林依晨馬不停蹄前往各大影城進行影廳宣傳，行程滿檔仍賣力與觀眾真誠交流，兩人表示，希望透過《深度安靜》陪伴觀眾重新凝視內心的秘密，找到屬於自己的出口與力量；《深度安靜》現正熱映中。

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電影《深度安靜》導演沈可尚（左起）、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，現身影城一日店長活動。（風起娛樂提供）

張孝全首度站上售票櫃台親自服務影迷，展現十足親和力，他笑說：「這是第一次參與這類型活動，感謝學姐（影城工作人員）從旁協助，讓我邊做邊學。」售票經驗較豐富的林依晨則打趣表示，自己的「學姐」幾乎放手讓她獨立作業，「彷彿要被訓練成正式員工」。不少影迷現場直言已「二刷」，讓兩人都相當感動。林依晨也邀請觀眾，「可以進戲院多刷幾次，從不同視角去感受這部電影。」張孝全則形容《深度安靜》是一部適合沉澱心情、細細體會的電影，「每次看都會有不一樣的感受與感動，希望大家能找到屬於自己的共鳴」。

電影《深度安靜》張孝全（左）與林依晨出席影城「一日店長」活動。（風起娛樂提供）

電影《深度安靜》林依晨（前排左六起）、張孝全、原著作家林秀赫、導演沈可尚、監製黃茂昌、監製瞿友寧出席包場映前活動。（風起娛樂提供）

《深度安靜》上映第二天，張孝全、林依晨與原著小說作家林秀赫在戲院首度會面。林秀赫表示，初次觀影時，林依晨飾演的「依庭」最為搶眼；隨著第二、三次觀影後，則愈發喜歡張孝全詮釋的「諭明」，他直言與原著設定高度契合，「我覺得幾乎到90%了。」張孝全坦言，「這個角色離我的生活是有一點距離的，但透過理解角色情緒，加上與導演反覆討論，讓我可以更進入角色狀態。」林依晨則指出，片中翁婿關係是故事的重要底色，「我很有幸成為讓他們（父親與先生）關係牽扯不清的重要因素。這部作品轉化成大銀幕作品之後，大家可以發掘更多的細節巧思及寓意。」

電影《深度安靜》張孝全（左一）、林依晨（左二）首次與原著小說作家林秀赫（右一）會面，右二為導演沈可尚。（風起娛樂提供）



電影《深度安靜》監製瞿友寧（左起）、張孝全、林依晨、導演沈可尚、原著小說作家林秀赫、監製黃茂昌合影留念。（風起娛樂提供）

導演沈可尚透露，最初原想以紀錄片形式呈現這個議題，直到遇見林秀赫的小說《深度安靜》，才促成電影的誕生。他特別感謝林秀赫對改編的高度信任，「以往有些作家對原著改動相當堅持，但秀赫老師非常慷慨，給了我們很大的創作空間。」林秀赫則表示，創作小說本是孤獨的過程，「當我一個人在電腦前，憑空想像出這個故事，你真的不知道，最後這個故事會走到哪裡？而可尚導演接住了這個故事，然後再把它傳遞下去，甚至他寫出一個我覺得比我的小說原作更勇敢的一部電影！」林秀赫也感性地說，「原著小說和電影好像階段性的完成了這個故事要給大家所有的感受。」

電影《深度安靜》導演沈可尚（左起）、監製黃茂昌、原著作家林秀赫、張孝全、林依晨、監製瞿友寧，在電影映前與觀眾互動交流。（風起娛樂提供）

為回饋影迷的支持，主創團隊將於3月22日，在台中誠品生活園道店舉辦「影展秘密小冊簽冊會」。此外，監製瞿友寧重磅宣布將於3月23日至3月26日，在光點華山電影館舉辦「深度安靜Ｘ光點華山座談場」。連續四天於每日19:00場次放映後，舉行40分鐘映後深度座談，從秘密、關係，到那些深度安靜，邀請你不只是看電影，也走進一場深度對話。座談邀請勵馨基金會執行長王玥好、張孝全、馬志翔、電影宣傳曲演唱人魏如萱、影評人塗翔文等嘉賓，與監製瞿友寧及導演沈可尚對談，從角色心理、電影議題與影像美學等面向，深入解析作品內涵。誠摯邀請影迷走進戲院，透過多元觀點交流，感受《深度安靜》帶來的療癒與省思。購票請洽光點華山電影館櫃檯，或參考官網活動資訊。

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