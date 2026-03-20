一年最強轉運點到 春分撞3吉日7星座直接翻身

今年春分恰逢「龍抬頭」、「土地公頭牙」，形成多重吉日重疊，被視為數十年一遇的補財庫良機。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（20）日是二十四節氣中的「春分」，為春季90天的中點，此時全球晝夜等長。春分來臨象徵季節更迭，也是命運轉折的關鍵時刻。今年春分恰逢「龍抬頭」、「土地公頭牙」，形成多重吉日重疊，被視為數十年一遇的補財庫良機。命理師邱彥龍表示，目前全球正進入一段「加速變動、被迫升級」的過渡期，隨著機會重新分配，有7大星座將迎來滿滿收穫。

邱彥龍指出，春分過後，全球將進入「舊模式逐漸失效、新模式尚未完全建立」的階段，外在表現與內在想法不一致，導致多數人內心充滿不安。這段期間政策、產業與社會議題都將加速發酵，許多拖延已久的問題，建議勇敢面對、直球對決。

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邱彥龍點名，上升、太陽或月亮星座落在水瓶、天蠍、牡羊、金牛、巨蟹、射手、天秤的民眾，這7個星座不僅財運看漲，也將迎來一波令人愉悅且放鬆的能量。

他建議上述星座可將重心放在未來規劃，無論是家庭關係或興趣投資，都有機會獲得回報。此外，他從卦象觀察指出，近期「破裂的關係有望修復，失去的機會也可能再度降臨」。同時，這7個星座也有望遇到貴人相助，逐漸遠離負面情緒，生活趨於穩定。

春分期間受星象影響，不少人雖無明顯大病，仍需留意身體發出的警訊。若出現焦慮、失眠、免疫失調、頭痛、喉嚨發炎、心悸、脹氣等問題，應提高警覺並及早調整。

民俗說法，僅供參考

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