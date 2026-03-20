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娛樂 電視

江宏恩遭醫師警告恐暴斃！「突缺席記者會」錢薇娟曝錄影狀況

〔記者林欣穎／台北報導〕由錢薇娟、江宏傑領隊錄製台視《全城地圖：最強明星隊》，今（20）日舉辦首映記者會，與參賽藝人唐從聖、馬國賢、阿布、彭小刀、王盈凱、何依霈、黃瑄、龍語申出席，這也是錢薇娟和江宏傑在《全明星運動會》後，時隔3年再次分組對決，而原本要出席的江宏恩臨時缺席，他日前傳出健康亮紅燈，今缺席原因也曝光了。

台視《全城地圖：最強明星隊》首映；錢薇娟、江宏傑。（記者陳奕全攝）台視《全城地圖：最強明星隊》首映；錢薇娟、江宏傑。（記者陳奕全攝）

這次的陣容被笑虧是「年長版全明星」，唐從聖、馬國賢、江宏恩都是五字頭，阿布、彭小刀也都47歲了，錢薇娟則說這次的年齡層確實挺廣的，但她也提到江宏恩來比賽表現很厲害，「他們的體能都讓我很佩服」。

江宏恩。（資料照，記者胡舜翔攝）江宏恩。（資料照，記者胡舜翔攝）

台視《全城地圖：最強明星隊》首映；龍語申（左起）、阿布、何依霈、唐從聖、錢薇娟、江宏傑、馬國賢、彭小刀、黃瑄、王盈凱。（記者陳奕全攝）台視《全城地圖：最強明星隊》首映；龍語申（左起）、阿布、何依霈、唐從聖、錢薇娟、江宏傑、馬國賢、彭小刀、黃瑄、王盈凱。（記者陳奕全攝）

江宏恩日前傳出因健康亮紅燈而辭演，據了解，他長期飽受嚴重睡眠障礙困擾，連醫生都警告他再不好好睡，會暴斃。今原定出席記者會的江宏恩臨時有事無法到，錢薇娟則說應該是他家裡有事情，至於江宏恩的身體狀況，她則說沒有察覺，「他表現得非常好，新聞出來我才看到。」

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