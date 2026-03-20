持續63小時的人質危機！失控局勢背後人性界線逐漸斷裂

〔記者許世穎／綜合報導〕坎城影展金棕櫚獎名導葛斯范桑最新力作《63小時死亡對峙》改編自1970年代震驚全美的真實人質事件，將一場持續63小時的極限對峙搬上大銀幕。葛斯范桑表示，想透過電影探討的不是事件本身，「而是一個人如何在壓力與絕望中，一步步被推向崩潰邊緣。」更強調電影核心是在失控局勢背後，那條逐漸斷裂的人性界線。

比爾史柯斯嘉（左）在《63小時死亡對峙》挾持貸款公司高層。（CATCHPLAY提供）

電影找來曾在恐怖電影《牠》系列飾演跳舞小丑潘尼懷斯的比爾史柯斯嘉，以及奧斯卡傳奇影帝艾爾帕西諾一同演出，比爾在片中飾演一位美國無名小卒，指控貸款公司毀掉他的人生，並將「死亡機關」連結至自己身上，挾持貸款公司高層。

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艾爾帕西諾於《63小時死亡對峙》中，飾演在輿論與現實之間周旋、極具層次感的關鍵角色。（CATCHPLAY提供）

整個挾持過程，被新聞媒體全程直播，透過全國電視新聞的即時報導，將人質危機推向全國輿論焦點，隨著情勢升溫，群眾、媒體與權力機構的介入，使局勢逐漸失控，甚至出現將犯案者視為「英雄」的荒謬轉折。

比爾在訪談中表示，詮釋這名被逼至極限的普通人，是一場情緒與心理的雙重挑戰：「我試著理解這個人物所有的矛盾與動機，在壓力下的每一個選擇都是真實的感受。」在鏡頭前，他將角色的壓抑與爆發交織呈現，情緒層次極其豐富，其演出也被外媒盛讚為「從影以來最精湛演出」。

《63小時死亡對峙》海報。（CATCHPLAY提供）

導演葛斯范桑形容，電影探討的不只是戲劇張力，更是一種荒誕與真實並存的角色形態：「我被這種既荒謬又深刻的故事吸引，想去描繪一個雖然能理解卻不一定能支持的人物行為。」電影《63小時死亡對峙》將於4月10日在台上映。

《63小時死亡對峙》預告：

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