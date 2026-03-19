進軍中國1年！吳慷仁突爆喜「宣布新工作」合作周潤發等4大巨頭

吳慷仁（圖）宣布參與港片《寒戰1994》，與周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂4大巨頭合作。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳慷仁進軍中國逾1年，沉寂3個多月後終於再度發聲，他今（19日）突報喜宣布參與港片《寒戰1994》，更與周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂4大巨頭同框飆戲，樂得他直呼「好棒的團隊，有幸參與」。

《寒戰1994》是經典港片《寒戰》系列的前傳作品，也是系列第3部電影，卡司陣容十分豪華，除了吳慷仁加入外，電影更集結周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂4大影壇巨頭，以及多位影帝級與實力派演員，被外界形容為香港影壇罕見的大規模陣容。吳慷仁也同步公開《寒戰1994》角色海報，可見他西裝筆挺入鏡，神情沉穩展現出成熟氣場。

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吳慷仁公開《寒戰1994》角色海報。（翻攝自臉書）

吳慷仁難掩興奮情緒直呼，「好棒的團隊，有幸參與，很謝謝。潘志昂，幸會！」同時不忘標註「寒戰1994」並向外界喊話「敬請期待」，不僅粉絲紛紛湧入表達期待，許多人也注意到他近期社群更新變少，距離上一次發文已是3個月前為悼念曹西平辭世，如今公開報喜也讓粉絲們格外驚喜。

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