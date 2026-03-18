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《邪降》傳奇女神暌違18年回歸 兩代魔女「潘娜」驚喜同框

《邪降：覺醒》延續系列風格，不僅致敬經典，更大玩恐怖變奏。（威視電影提供）《邪降：覺醒》延續系列風格，不僅致敬經典，更大玩恐怖變奏。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國影史恐懼巔峰《邪降》系列全新續作《邪降：覺醒》，除了以更殘酷的降頭儀式與血腥復仇衝擊感官，最大驚喜莫過於邀回初代「潘老師」娜帕克帕發納克普拉西特（Mamee Napakpapha Nakprasitte）現身，與新任「潘娜」丘普朗阿瑞昆（Cherprang Areekul）在大銀幕首度交鋒。這也是Mamee自2008年《邪降3：鬼影隨行》後，暌違18年再度重返「邪降宇宙」。

《邪降：覺醒》丘普朗阿瑞昆接棒降頭魔女，精湛詮釋獲原版認證。（威視電影提供）《邪降：覺醒》丘普朗阿瑞昆接棒降頭魔女，精湛詮釋獲原版認證。（威視電影提供）

現年45歲的Mamee擁有泰國、孟族、印度與中國等多國血統，淡出演藝圈十餘年的她，重心多放在家庭生活，鮮少於鏡頭前公開露面。此次受系列導演普提彭賽斯瑞考（Puttipong Saisrikaew）之邀回歸客串，對老影迷而言無疑是情懷滿滿的震撼彈。當年她在《邪降》系列中飾演的「潘老師」，以冷血狠辣的復仇手段成為泰國影史最具代表性的恐怖象徵。如今兩代魔女同框，不僅象徵「邪降宇宙」的故事脈絡正式串聯，也成功喚醒無數影迷深埋心底的恐懼回憶。

《邪降：覺醒》「潘老師」Mamee暌違18年再度重返「邪降宇宙」。（威視電影提供）《邪降：覺醒》「潘老師」Mamee暌違18年再度重返「邪降宇宙」。（威視電影提供）

對於新一代接班人丘普朗的演出，Mamee給予高度肯定。她透露第一次看丘普朗演戲時，便感受到一股冷冽且壓迫的強大氣場，「我心想劇組真是找對人了，她接得住這個頭銜。」她更盛讚丘普朗的詮釋具有屬於這個世代的獨特魅力，直言：「她的眼神裡有火。」

《邪降：覺醒》泰國影星Mamee以冷血狠辣的「潘老師」形象深植人心，是無數影迷的童年陰影。（翻攝自網路）《邪降：覺醒》泰國影星Mamee以冷血狠辣的「潘老師」形象深植人心，是無數影迷的童年陰影。（翻攝自網路）

面對前輩的高度讚賞，丘普朗坦言壓力爆表，初次見面時甚至不安詢問：「姐，我會不會毀了這個角色？」Mamee則溫暖送上擁抱鼓勵：「妳不需要模仿我，妳就是這個時代最完美的版本。」這番話不僅讓丘普朗感動落淚，對全劇組來說更是極大的肯定。

泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆在《邪降：覺醒》中的入魔演技，嚇得工作人員不敢靠近補妝。（威視電影提供）泰國人氣女星丘普朗阿瑞昆在《邪降：覺醒》中的入魔演技，嚇得工作人員不敢靠近補妝。（威視電影提供）

為了詮釋角色逐漸墜入黑暗的過程，丘普朗在拍攝期間刻意維持「生人勿近」的冷酷氣息。她笑稱，有時導演喊卡後，工作人員甚至不敢靠近幫她補妝，因為她的眼神看起來還像在「下咒」。男主角Jackie也補充，兩人在片場同框拍攝時空氣瞬間凝結，那種彷彿「魔女傳承」的能量讓全劇組深受震撼。導演表示，找回Mamee不只是致敬，更是為了讓觀眾見證這個恐怖傳說的延續。

Mamee飾演的《邪降》潘老師堪稱泰國影史最具代表性的恐怖象徵。（翻攝自網路）Mamee飾演的《邪降》潘老師堪稱泰國影史最具代表性的恐怖象徵。（翻攝自網路）

除了兩代潘娜同框的亮點，《邪降：覺醒》更延續系列讓人坐立難安、血腥且充滿壓迫感的氛圍。2006年《邪降：惡魔的藝術》中，潘老師以「滾沸熱水灌喉」虐殺學生，成為無數觀眾的童年陰影；而在《邪降：覺醒》中，這項經典酷刑殘暴升級—一名惡整學妹的女大學生，慘遭滾燙鉛液灌喉報復，駭人畫面令人不寒而慄。這段情節也被視為向初代潘老師經典絕招致敬的恐怖變奏，挑戰觀眾心裡的耐痛極限。

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