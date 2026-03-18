自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）從京劇花旦到清宮劇美人！76歲李璇憶《清宮殘夢》爆紅時代

李璇。（記者王文麟攝）李璇。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕76歲的資深演員李璇縱橫影視圈數十年，從武俠、古裝戲一路走來，談起演藝歷程，她其實沒有挑戲，早年是電視台的基本演員，劇本多由電視台主動找上門，直到近10年才有經紀人協助接洽工作，「是我先生（丁強）把我交給他們的，我竟然有經紀人，真是太時髦了！」

李璇曾演出《四大美人》。（經紀人提供）李璇曾演出《四大美人》。（經紀人提供）

她過去是中華民國空軍大鵬劇團訓練班頗被看好的花旦，一出道就演出俠女，頗受好評，10個月就接9部片，後來與丁強數度合演武俠片，成為情侶，並在丁強介紹下進入台視，接續演出《清宮殘夢》、《新三笑姻緣》等戲。

她分享背台詞的「土法煉鋼」。早期電視劇節奏快，常是劇本剛拿到就得上場，「都是現買現賣」，她甚至會寫大字報或把提示字丟在地上幫助記憶，或學費玉清把提示寫在手上，「只要看一眼就能想起來。」她因學過京劇，對古文台詞較不吃力，但若臨時更動台詞，「反而比較容易卡住開頭」。

李璇和丁強1972年新婚初期，在台視同台演出的恩愛情形。（經紀人提供）李璇和丁強1972年新婚初期，在台視同台演出的恩愛情形。（經紀人提供）

回顧當年拍攝環境，李璇說早期電視劇幾乎是一鏡到底，形式接近舞台劇，「一集播出近一小時，我們就要演一小時」，開拍前甚至需排練一週以上。她也提到，讓她聲名大噪的《清宮殘夢》正好搭上時代浪潮，「那是第一個彩色連續劇，也是開始可以分鏡拍攝的作品，我自己都不知道怎麼紅起來的，真的很幸運。」

至於粉絲互動，她個性較為低調，每回到電視台都是搭計程車，「下面有人等，我就趕快進去」，幾乎沒有特別交流，但也感受到粉絲的溫暖支持，多半是年輕女孩特地來看她。

李璇古裝扮相典雅。（經紀人提供）李璇古裝扮相典雅。（經紀人提供）

而李璇過去多以古裝戲為主，因她從小學京劇，古裝戲對她來說駕輕就熟，反倒是近年主流的時裝劇讓她一度感到不安，「我從出道就是武俠片、古裝戲，從沒想過會演時裝劇，一開始還擔心自己會無用武之地。」

她透露演戲方式的轉變也是一大挑戰。過去拍戲多為長鏡頭，一氣呵成帶出情緒，「以前我眼睛一含淚就能哭出來，情緒是連貫的。」但後來時裝劇採分鏡拍攝，需反覆切換情緒，反倒讓她不適應，「變成一個鏡頭一個鏡頭拍，我就不會哭了，有時還得靠綠油精幫忙，點太多還張不開眼睛，真的不能作假呀。」好在近年多飾演母親、奶奶等角色，少了複雜的愛情哭戲。

李璇（左）、金士傑在《Q18量子預言》中有段百歲人瑞愛情。（三立提供）李璇（左）、金士傑在《Q18量子預言》中有段百歲人瑞愛情。（三立提供）

且她過往古裝劇從沒拍過吻戲，人生的「螢幕初吻」竟然是2024年播出的《Q18量子預言》，戲裡和金士傑的吻戲。這場戲讓她羞紅臉，「我超笨的，直接撞上去親，金老師後來還叫我『頭歪過來』，回家一直笑自己。」她坦言因為與先生相處自然，反而沒想過鏡頭前的角度問題，留下難忘回憶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中