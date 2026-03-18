（專訪）從京劇花旦到清宮劇美人！76歲李璇憶《清宮殘夢》爆紅時代

李璇。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕76歲的資深演員李璇縱橫影視圈數十年，從武俠、古裝戲一路走來，談起演藝歷程，她其實沒有挑戲，早年是電視台的基本演員，劇本多由電視台主動找上門，直到近10年才有經紀人協助接洽工作，「是我先生（丁強）把我交給他們的，我竟然有經紀人，真是太時髦了！」

李璇曾演出《四大美人》。（經紀人提供）

她過去是中華民國空軍大鵬劇團訓練班頗被看好的花旦，一出道就演出俠女，頗受好評，10個月就接9部片，後來與丁強數度合演武俠片，成為情侶，並在丁強介紹下進入台視，接續演出《清宮殘夢》、《新三笑姻緣》等戲。

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她分享背台詞的「土法煉鋼」。早期電視劇節奏快，常是劇本剛拿到就得上場，「都是現買現賣」，她甚至會寫大字報或把提示字丟在地上幫助記憶，或學費玉清把提示寫在手上，「只要看一眼就能想起來。」她因學過京劇，對古文台詞較不吃力，但若臨時更動台詞，「反而比較容易卡住開頭」。

李璇和丁強1972年新婚初期，在台視同台演出的恩愛情形。（經紀人提供）

回顧當年拍攝環境，李璇說早期電視劇幾乎是一鏡到底，形式接近舞台劇，「一集播出近一小時，我們就要演一小時」，開拍前甚至需排練一週以上。她也提到，讓她聲名大噪的《清宮殘夢》正好搭上時代浪潮，「那是第一個彩色連續劇，也是開始可以分鏡拍攝的作品，我自己都不知道怎麼紅起來的，真的很幸運。」

至於粉絲互動，她個性較為低調，每回到電視台都是搭計程車，「下面有人等，我就趕快進去」，幾乎沒有特別交流，但也感受到粉絲的溫暖支持，多半是年輕女孩特地來看她。

李璇古裝扮相典雅。（經紀人提供）

而李璇過去多以古裝戲為主，因她從小學京劇，古裝戲對她來說駕輕就熟，反倒是近年主流的時裝劇讓她一度感到不安，「我從出道就是武俠片、古裝戲，從沒想過會演時裝劇，一開始還擔心自己會無用武之地。」

她透露演戲方式的轉變也是一大挑戰。過去拍戲多為長鏡頭，一氣呵成帶出情緒，「以前我眼睛一含淚就能哭出來，情緒是連貫的。」但後來時裝劇採分鏡拍攝，需反覆切換情緒，反倒讓她不適應，「變成一個鏡頭一個鏡頭拍，我就不會哭了，有時還得靠綠油精幫忙，點太多還張不開眼睛，真的不能作假呀。」好在近年多飾演母親、奶奶等角色，少了複雜的愛情哭戲。

李璇（左）、金士傑在《Q18量子預言》中有段百歲人瑞愛情。（三立提供）

且她過往古裝劇從沒拍過吻戲，人生的「螢幕初吻」竟然是2024年播出的《Q18量子預言》，戲裡和金士傑的吻戲。這場戲讓她羞紅臉，「我超笨的，直接撞上去親，金老師後來還叫我『頭歪過來』，回家一直笑自己。」她坦言因為與先生相處自然，反而沒想過鏡頭前的角度問題，留下難忘回憶。

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