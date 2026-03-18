自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭淑慎尪暴力性侵旗下藝人遭判4年10個月...本人回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安近期接連爆出多起桃色與金錢糾紛，其中一起指控他性侵簽約女藝人的案件，士林地院判決今出爐，他被判刑4年10個月。得知判決後，梁軒安稍早語帶幽怨表示：「等我一下啦！內心有很多怨言，要忍住，遇到事就去解決。」目前正緊急與律師商討，他和律師尚未收到判決書，「應該這兩天，要看實際內容法官是依據什麼，我會和律師討論然後做說明」。

蕭淑慎老公梁軒安傳暴力性侵旗下藝人遭判4年10個月。（梁軒安提供）蕭淑慎老公梁軒安傳暴力性侵旗下藝人遭判4年10個月。（梁軒安提供）

據《ETtoday》報導，案件發生在2023年11月，受害人不僅是梁軒安公司的簽約藝人，還兼任他的私人特助，兩人有明顯的上下屬關係。當時梁軒安利用參加活動的機會，將女方帶進房內，過程中不僅強行性侵，還使出掐脖子、甩巴掌等暴力手段。

雖然梁軒安在庭上坦承有發生性行為，但堅決否認性侵，辯稱兩人是「交往關係」，還說女方隔天表現很正常、照常一起出遊。不過，法院完全不採信這套說法，士林地院甚至在判決中說重話，直言梁軒安惡行重大，即便未來上訴後才認罪，「也不宜作為減刑理由」，態度非常強硬。

事實上，梁軒安的麻煩遠不止這一件。去年6月有一名曾姓女子按鈴控告他「騙財騙色」，甚至涉嫌拿對方父親的房產去貸款詐欺；緊接著7月，另一名蔡姓女歌手也跳出來指控，稱梁軒安假借工作名義接近她，並在出差期間強吻、暴力侵犯。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中