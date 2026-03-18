蕭淑慎尪暴力性侵旗下藝人遭判4年10個月...本人回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安近期接連爆出多起桃色與金錢糾紛，其中一起指控他性侵簽約女藝人的案件，士林地院判決今出爐，他被判刑4年10個月。得知判決後，梁軒安稍早語帶幽怨表示：「等我一下啦！內心有很多怨言，要忍住，遇到事就去解決。」目前正緊急與律師商討，他和律師尚未收到判決書，「應該這兩天，要看實際內容法官是依據什麼，我會和律師討論然後做說明」。

蕭淑慎老公梁軒安傳暴力性侵旗下藝人遭判4年10個月。（梁軒安提供）

據《ETtoday》報導，案件發生在2023年11月，受害人不僅是梁軒安公司的簽約藝人，還兼任他的私人特助，兩人有明顯的上下屬關係。當時梁軒安利用參加活動的機會，將女方帶進房內，過程中不僅強行性侵，還使出掐脖子、甩巴掌等暴力手段。

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雖然梁軒安在庭上坦承有發生性行為，但堅決否認性侵，辯稱兩人是「交往關係」，還說女方隔天表現很正常、照常一起出遊。不過，法院完全不採信這套說法，士林地院甚至在判決中說重話，直言梁軒安惡行重大，即便未來上訴後才認罪，「也不宜作為減刑理由」，態度非常強硬。

事實上，梁軒安的麻煩遠不止這一件。去年6月有一名曾姓女子按鈴控告他「騙財騙色」，甚至涉嫌拿對方父親的房產去貸款詐欺；緊接著7月，另一名蔡姓女歌手也跳出來指控，稱梁軒安假借工作名義接近她，並在出差期間強吻、暴力侵犯。

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