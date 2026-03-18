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娛樂 最新消息

距離上映還有9個月！《沙丘：第三部》搶先解密10大重點

〔記者許世穎／專題報導〕史詩鉅作《沙丘：第三部》今（18）日曝光首支前導預告，雖然距離正式上映還有整整9個月，隨著導演丹尼維勒納夫率領包括辛蒂亞、羅勃派汀森、哈維爾巴登以及安雅泰勒喬伊等主要演員出席洛杉磯發布會，外媒《綜藝》也曝光一些目前已知的內容。

導演丹尼維勒納夫透露，保羅與荃妮的愛情故事仍是《沙丘：第三部》的「心跳」。（翻攝自YouTube）導演丹尼維勒納夫透露，保羅與荃妮的愛情故事仍是《沙丘：第三部》的「心跳」。（翻攝自YouTube）

1. 時間線有重大跳躍。

《沙丘：第三部》的故事發生在《第二部》事件的17年後。

導演維勒納夫透露，第三部在調性、節奏與步調上也有所不同，「如果第一部比較像沉思，是一個少年探索新世界；第二部像戰爭片；那這一部則更充滿動作與緊張感」。

維勒納夫解釋，提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪正面對擁有過大權力的後果，並試圖找出如何脫離這個暴力循環，「作為一位能預見未來的皇帝，他幾乎是無敵的，但仍有人試圖推翻他。」儘管整體氛圍強烈，他也補充，保羅與荃妮的愛情故事仍是本片的「心跳」。

2. 《沙丘：第三部》是導演維勒納夫至今「最個人化」的作品。

導演維勒納夫表示，原著作者法蘭克赫伯的《沙丘救世主》是他最喜愛的一本系列作品，更形容是一部「非常黑暗卻美麗的小說」，將其改編成電影對他意義重大。

維勒納夫表示：「這是一個關於保羅與荃妮的故事，他們在關係中掙扎，同時承受來自世界的巨大壓力，而保羅試圖尋找逃離暴力循環的方法。」他也補充：「他們的愛情隨著時間推移而轉變，這之中有種特別的東西。」

佛蘿倫絲普伊在《沙丘：第三部》繼續飾演伊若琅公主。（翻攝自YouTube）佛蘿倫絲普伊在《沙丘：第三部》繼續飾演伊若琅公主。（翻攝自YouTube）

3. 厄拉科斯的人們接下來會如何？

飾演伊若琅公主的佛蘿倫絲普伊透過預錄訊息詢問辛蒂亞「荃妮現在如何看待伊若琅？」她也提到，上一次兩人互動時，荃妮正從她身邊逃離。

辛蒂亞對此表示：「我想先說，我很喜歡佛蘿倫絲普伊，她在這個角色中表現非常出色！」她說希望兩人能有更多對手戲，而不只是上一部短暫的對視，但不願爆雷太多，只透露：「你們只能自己去看會發生什麼，因為那是一段相當精彩的旅程。」

4. 弗瑞曼領袖史帝加的內心矛盾。

哈維爾巴登也談到他的角色史帝加，以及觀眾可以期待的發展，「這個角色會被帶到一個境地，在長時間掌握權力後，他開始看見權力的不同面貌。他陷入一種矛盾：一方面忠於過去奮力捍衛、深信不疑的理念；另一方面，這個理念最終的結果，卻成為一個他也許不再認同的樣子。」

他補充，這就像一個人曾經夢想的事物，最終變得複雜難解，「這是一個關於權力與掌握權力的絕佳隱喻，而史帝加正處於這種矛盾之中。」

安雅泰勒喬伊在《沙丘：第三部》戲分加重。（翻攝自YouTube）安雅泰勒喬伊在《沙丘：第三部》戲分加重。（翻攝自YouTube）

5. 艾莉亞的「祝福與詛咒」。

在《沙丘：第二部》客串登場的安雅泰勒喬伊，在《沙丘：第三部》戲分加重，角色也更加重要，她形容艾莉亞同時擁有強大的天賦與負擔，「她腦中承載著世世代代的重量與智慧，她從來不是在單一對話中存在，而是像『一切同時發生』那樣的狀態。」

安雅表示，艾莉亞最強烈的情感，是對哥哥保羅的愛與忠誠，因為「他是唯一讓她覺得自己是有意義的人。」她補充，保羅在她尚未出生前就已理解她，而她願意為他做任何事「甚至到某種程度的瘋狂。」

羅勃派汀森在《沙丘：第三部》飾演反派。（華納兄弟提供）羅勃派汀森在《沙丘：第三部》飾演反派。（華納兄弟提供）

6. 羅勃派汀森談反派「史凱泰爾」

羅勃表示，在加入劇組前他就是《沙丘》系列的忠實粉絲，「我非常喜歡這些電影，在戲院看了很多次。」更透露當時和辛蒂亞合作《抓馬戀人》，在片場就問她說：「我要怎麼才能加入《沙丘》？」沒想到幾個月後就接到邀約。

他也讚嘆整個團隊：「這些電影是整個演員群的巨大成就，每個人都想和丹尼合作，他是大師。當你看到這些電影的規模與野心，就會明白它們為什麼在銀幕上如此震撼。」

談到史凱泰爾這個角色，他形容角色非常「不尋常」，很難判斷他站在哪一方，「這正是他的魅力，我不會說他是傳統意義上的反派，甚至可能是好人，誰知道呢？我也要等看電影才知道。」但也補充，這是一個「非常有趣的角色」，造型也相當驚人。

傑森摩莫亞飾演的鄧肯艾德侯回歸《沙丘：第三部》。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞飾演的鄧肯艾德侯回歸《沙丘：第三部》。（華納兄弟提供）

7. 鄧肯艾德侯回歸

「水行俠」傑森摩莫亞飾演的鄧肯艾德侯將在《沙丘：第三部》中回歸，儘管他在第一部中已英勇犧牲。

導演維勒納夫透露：「他會在故事中最關鍵的時刻回歸，而且這次回歸非常重要。保羅正在掙扎於自我認同，而這樣一位來自過去、強大的亞崔迪家族的人物回歸，將帶來巨大的影響。」

8. 幕後團隊如何實現導演願景。

如先前報導，配樂大師漢斯季默將回歸操刀音樂。服裝設計賈桂琳・魏斯特、美術設計派翠斯維梅特與剪輯喬沃克也再度加入。

導演維勒納夫透露，在保羅統治厄拉科斯的17年間，世界已發生變化，沙漠氣候改變，故事場景也將延伸至厄拉科斯的不同區域，甚至全新的星球，「我希望用全新的視角來處理這一切」。

9. 拍攝與觀影體驗

電影大多使用65mm底片拍攝，但其中很大一部分是用IMAX底片拍攝，導演維勒納夫透露，沙漠場景他保留數位拍攝，「因為我喜歡那種粗獷感。」同時表示，使用「史詩級」IMAX攝影機是一種獨特體驗：「當你在大銀幕上看到成果，那是無可匹敵的，我希望未來還有機會再這樣拍。」

至於最佳觀影方式，維勒納夫直言：「這部電影就是為IMAX而生，應該在越大的銀幕上觀看越好。」

10. 目前製作進度如何？

導演維勒納夫表示，距離12月全球上映還有一段時間，電影仍在「烹調中」，「進展很順利，電影是活的」他開玩笑地說，並表示團隊正全速進行後期製作，雖然剪輯已完成，但視覺特效仍需時間。他更表示：「這個活動結束後，我就要立刻回剪輯室了」隨後向觀眾介紹前導預告。

《沙丘：第三部》預計12月16日在台上映，前導預告：

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