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娛樂 最新消息

哈利波特？周杰倫19秒新歌預告引起騷動 名畫入MV致敬「他」

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫新歌來了！今（18日）凌晨0分一到，眾所期待的預告影片在周董社群上線，短短19秒內容引發熱烈討論，半小時內在周董的Instagram就有超過56萬次的瀏覽，師弟派偉俊也留言：「這是要拍電影嗎？」

周杰倫MV預告網友直呼有《哈利波特》味道。（翻攝自IG）周杰倫MV預告網友直呼有《哈利波特》味道。（翻攝自IG）

看到周董的新歌預告，雖然賣關子沒有半句歌詞，但光是聽旋律，還有看到MV畫面，眾多網友直呼：「哈利波特？」有網友覺得周董釋出的第一首新歌MV彷彿融合電影《哈利波特》，以及周董過去的作品《威廉古堡》等風格。

很多對藝術作品有研究的網友則看出，其實周董釋出的預告影片，是讓名畫「活起來」，選用的是奧地利藝術家古斯塔夫克林姆的作品《吻》，他是出身維也納的象徵主義畫家，《吻》則是1907-08年之間的作品，收藏在奧地利美景宮美術館，這是他在黃金時期所創作的作品，他在此時期常使用金箔來作畫，而周董MV裡讓克林姆的代表畫作「動起來」

周杰倫在社群推出新歌預告影片，立刻引起熱烈討論。（翻攝自IG）周杰倫在社群推出新歌預告影片，立刻引起熱烈討論。（翻攝自IG）

周杰倫新歌MV致敬克林姆名畫《吻》。（翻攝自IG）周杰倫新歌MV致敬克林姆名畫《吻》。（翻攝自IG）

之前泰勒絲歌曲《The Fate of Ophelia》MV中特別致敬「奧菲莉亞」名畫，後來周董在社群平台透露，他早已拍好的新MV竟與他人「撞靈感」，指的就是比他先推出專輯的泰勒絲，現在周董新歌也致敬名畫，粉絲都迫不及待想看到完整版如何呈現。

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