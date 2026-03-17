哭了！TWICE大巨蛋開唱倒數3天 多賢因骨折確定缺席

南韓人氣女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕南韓人氣女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱，消息一出早已引爆粉絲期待。不過在演出倒數三天的今日（17），TWICE所屬的娛樂公司JYP突然發出公告，表示成員多賢因「疲勞性骨折」確定缺席後續TWICE的世界巡演，台北場將再度以「九缺一」的形式演出。

多賢因「疲勞性骨折」將缺席TWICE演唱會台北場。（翻攝自IG）

JYP娛樂表示，成員多賢在巡迴演出期間出現腳踝疼痛的症狀，經醫生診斷後為「疲勞性骨折」，為了盡快與粉絲們見面，多賢一直在接受包括佩戴支架和半石膏在內的各種治療，並直到最後一刻都渴望登上舞台與ONCE（粉絲名）們見面。然而，經過與醫生的慎重討論，最終決定她應優先進行治療和休息，因為在完全康復之前進行高強度的舞蹈和舞台動作，可能有加重傷勢的風險。

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JYP娛樂表示，多賢完全康復後就會重返世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）

對於一直期待多賢演出的粉絲們，JYP娛樂深表歉意，表示雖然這個消息可能會讓大家感到措手不及，不過鑑於藝人的健康是公司首要考慮的因素，希望粉絲們諒解。最後JYP娛樂衷心感謝各位ONCE一直以來對TWICE的喜愛與支持。

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