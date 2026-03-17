自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

哭了！TWICE大巨蛋開唱倒數3天 多賢因骨折確定缺席

南韓人氣女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱。（翻攝自X）南韓人氣女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕南韓人氣女團TWICE即將於3月20日至22日首度登上台北大巨蛋開唱，消息一出早已引爆粉絲期待。不過在演出倒數三天的今日（17），TWICE所屬的娛樂公司JYP突然發出公告，表示成員多賢因「疲勞性骨折」確定缺席後續TWICE的世界巡演，台北場將再度以「九缺一」的形式演出。

多賢因「疲勞性骨折」將缺席TWICE演唱會台北場。（翻攝自IG）多賢因「疲勞性骨折」將缺席TWICE演唱會台北場。（翻攝自IG）

JYP娛樂表示，成員多賢在巡迴演出期間出現腳踝疼痛的症狀，經醫生診斷後為「疲勞性骨折」，為了盡快與粉絲們見面，多賢一直在接受包括佩戴支架和半石膏在內的各種治療，並直到最後一刻都渴望登上舞台與ONCE（粉絲名）們見面。然而，經過與醫生的慎重討論，最終決定她應優先進行治療和休息，因為在完全康復之前進行高強度的舞蹈和舞台動作，可能有加重傷勢的風險。

JYP娛樂表示，多賢完全康復後就會重返世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）JYP娛樂表示，多賢完全康復後就會重返世界巡迴演唱會。（翻攝自IG）

對於一直期待多賢演出的粉絲們，JYP娛樂深表歉意，表示雖然這個消息可能會讓大家感到措手不及，不過鑑於藝人的健康是公司首要考慮的因素，希望粉絲們諒解。最後JYP娛樂衷心感謝各位ONCE一直以來對TWICE的喜愛與支持。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中