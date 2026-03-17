館長相揪逛樂華夜市 黃國昌道歉再口誤 網怒：基本常識呢？

網紅「館長」陳之漢（右）近日與民眾黨主席黃國昌相揪走訪新北永和樂華夜市。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日與民眾黨主席黃國昌相揪走訪新北永和樂華夜市，沒想到眼尖的網友注意到黃國昌把吃過的鳥蛋再放回架上刷醬料，毫無衛生觀念。對此，黃國昌昨（16）日開直播道歉，坦言做了不好的示範，卻又口誤，把鳥蛋說成「魚蛋」，引來網友另一波嘲笑。

館長與黃國昌在樂華夜市，經過一家賣鳥蛋的攤販，兩人就地開吃，不過黃國昌咬了一口之後，覺得調味料不夠，又把吃過的鳥蛋放在醬料區刷醬，畫面曝光後，網友痛斥公用醬料恐遭黃國昌口水污染。

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黃國昌把吃過的鳥蛋放在醬料區刷醬，引起爭議。（翻攝自YouTube）

黃國昌昨日開直播時，坦承自己不夠小心，也造成店家困擾，害店家被刷許多負評，是不好的示範。他也提到，事後特別請同仁向店家致歉，再度向店家道歉：「是我不對！真的不好意思」。

接下來，黃國昌說這家店的「丸子」真的非常好吃，希望大家能夠給這家「魚蛋的職人」多點加油及鼓勵。話才剛說完，留言區的網友就瘋狂開槍，嘲笑他：「魚蛋、鳥蛋傻傻分不清楚」。

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