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娛樂 電視

八點檔男神砸12萬收藏山本由伸 身價「一年暴漲近6成」

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊皓崴曾在《愛的榮耀》、《好運來》等八點檔演出，最近除了在弟弟的餐酒館幫忙，也心繫WBC世界棒球經典賽。從小他就是棒球迷，最喜歡的球員是王建民、陳金鋒和彭政閔，近來也喜歡日本的大谷翔平和山本由伸，他昨天還特別穿著大谷翔平的球衣幫日本隊加油，沒想到日本卻止步八強，輸給委內瑞拉，讓他頗難過。

楊皓崴（右）在店裡幫忙洗杯子，弟弟負責調酒。（爾傑娛樂提供）楊皓崴（右）在店裡幫忙洗杯子，弟弟負責調酒。（爾傑娛樂提供）

他從學生時期就一直打工，185公分高的他也曾當過模特兒，他提到當模特兒時期收入不好，生活困難，曾靠著賣掉收藏的球員卡維持生計。他最新收藏的是美國職棒道奇隊山本由伸的球員卡，購入價為4000美元（約台幣12萬8000元），但因山本由伸去年是世界大賽MVP，已升值到6000美元（約台幣19萬3000元），價值頗驚人。

楊皓崴收藏的山本由伸球員卡。（爾傑娛樂提供）楊皓崴收藏的山本由伸球員卡。（爾傑娛樂提供）

此外，楊皓崴近日被目擊出現在高雄餐酒館，但他這次不是為了拍戲，而是為了力挺親弟弟新開幕的餐酒館，不但「重操舊業」當洗碗工，還幫忙掃廁所，他笑說：「我的主業是演員，但我喜歡餐飲業，有機會想再開一家自己的店。」

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