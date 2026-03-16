女戰神張雅琴hen會聊 同桌蔡英文暢談爬山運動

女戰神張雅琴昨盛裝出席TIA年會。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴15日晚間受邀參加TIA年會，和前總統蔡英文同坐主桌，席間2人聊起共同嗜好，透過《自由娛樂頻道》在今（16）日一早獨家首曝光。

張雅琴從主桌拍攝上台致詞的前總統蔡英文。（翻攝自張雅琴臉書）

張雅琴說，小英前總統一樣很幽默，為了演講穿很正式，2人同在主桌，期間小英旁邊剛好有空位，張雅琴發揮記者本性趨前和小英聊天，這也是2人首次面對面聊天。小英今年69歲，張雅琴表示：「小英看不出快70歲，比實際年紀還年輕。」卸任後的小英勤爬山，也愛運動的張雅琴特別和小英聊起爬山運動，以及近期國際局勢。

請繼續往下閱讀...

張雅琴開心和王美花合影。（張雅琴提供）

昨晚和張雅琴同在主桌，有小英前總統、外交部長林佳龍、陸委會主委邱垂正、數位部長林宜敬、經濟部前部長王美花、內政部前部長林右昌等人，張雅琴說她沒和小英合照，被記者虧她是電視新聞圈女戰神怎麼沒同框，感覺張雅琴有點害羞，但這應該是張雅琴對前元首的尊重。

GTI和TIA創辦人黃文局亦上台致詞。（翻攝自張雅琴臉書）

張雅琴也分享同桌聊天趣事，林佳龍因總統賴清德說他「為國增重」，成為討論焦點，林佳龍說：「現在大家都想來台灣，貴賓團體倍增。」張雅琴則覺得林佳龍沒有胖很多，此外，她也和王美花聊到很多AI必須進入銀行界的重要性。

張雅琴（右起）集郵外交部長林佳龍、前衛生署長涂醒哲。（張雅琴提供）

昨晚財信傳媒董事長謝金河亦發表演說，他說小英8年任內台股漲1萬多點，賴總統8年應該要漲3萬多點，謝金河猛誇：「現在才第一任期，就已經漲了3萬多點了。 」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法