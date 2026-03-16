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娛樂 最新消息

（台綜專題10）對打胡瓜、白冰冰壓力大！康康認了「心有餘而力不足」

〔記者傅茗渝／專訪〕週六黃金時段綜藝戰火猛烈，由康康帶領許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬組成的《綜藝一級棒》主持群，雖然屢創收視佳績，但在強敵胡瓜與白冰冰的夾擊下，康康吐露心聲，坦言在預算有限的現實下，確實常感到「心有餘而力不足」。

《綜藝一級棒》面對胡瓜、白冰冰節目夾擊，週末綜藝戰況激烈。（中視提供）《綜藝一級棒》面對胡瓜、白冰冰節目夾擊，週末綜藝戰況激烈。（中視提供）

康康直言對手陣容堅強，常能請到大牌歌手、祭出充滿新鮮感的組合，這對預算有限的《一級棒》來說是不小的挑戰。為了在資源缺口中突圍，康康展現強大的人脈號召力，甚至連參加婚禮都不忘「跑業務」，主動邀約趙詠華、彭佳慧等金曲級好友以宣傳名義上節目。他感性表示，希望能靠優質口碑吸引大咖，用誠意與內容補足經費的短缺。

康康率領《綜藝一級棒》主持群陳孟賢、陳隨意、許志豪、杜忻恬、李子森，在週六黃金時段力拚收視。（中視提供）康康率領《綜藝一級棒》主持群陳孟賢、陳隨意、許志豪、杜忻恬、李子森，在週六黃金時段力拚收視。（中視提供）

除了在幕前拚收視，康康私下對後輩的照顧更是令主持群集體淚推。李子森回憶，去年聖誕夜頂著寒冬錄影，康康竟把藝人卡古的雞蛋糕餐車直接請進棚，讓大家在寒風中吃到熱騰騰的點心。

康康不只送暖，更是實質的「救火隊」。他得知後輩卡古因房貸壓力大、通告變少，便主動找對方擔任活動嘉賓，酬勞直接給足「一個月房貸」的金額。陳孟賢也爆料，康康得知他在小琉球自家廟宇辦活動，不但一口答應力挺，酬勞更是「直接砍半」，讓眾人直呼：「這種大哥哪裡找！」

《綜藝一級棒》主持群展現絕佳默契，錄影現場互相支援救場。（中視提供）《綜藝一級棒》主持群展現絕佳默契，錄影現場互相支援救場。（中視提供）

這股革命情感也延續到錄影現場，主持群之間展現了驚人的默契。陳孟賢分享，有次樂隊老師節奏沒對上，眼看錄影要中斷，他靈機一動用搞笑化解，直接「救了這場戲」。他也點名陳隨意，透露自己遇到不熟曲目會眼神不安，陳隨意只要一察覺，就會在合唱時自動「加大音量」帶領他前進。康康笑說，大家練習雖然辛苦，但現場就是靠這種「小聲提醒、大聲cover」的默契，才能在強敵環伺下，交出收視第一的亮眼成績單。

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