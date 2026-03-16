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《門對門移動書店》療癒爆紅賣破2億 德國影帝金句感動觀眾

赫斯特上月獲頒2026年卡爾瓦倫丁勳章。（海鵬提供）赫斯特上月獲頒2026年卡爾瓦倫丁勳章。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕德國影壇「喜劇天王」再傳捷報！以幽默演技聞名的克里斯多福赫斯特（Christoph Maria Herbst），上月在慕尼黑獲頒象徵藝術與幽默精神的卡爾瓦倫丁勳章，表彰他多年來在影視與公共文化領域的影響力。

這位在德國家喻戶曉的演員，近期以電影《門對門移動書店》再攀事業高峰，不僅拿下巴伐利亞電影獎最佳男主角，也讓電影在德國掀起一波「閱讀系療癒電影」熱潮。

《門對門移動書店》改編自暢銷小說《送書人》，講述一名幾乎只存在於想像中的職業「送書人」。赫斯特飾演的卡爾是一位沉浸在文學世界的孤僻老人，平日推著裝滿書籍的小車，親自將書本送到顧客家門口。

旅途中，他遇見聰明又樂觀的9歲女孩莎莎，兩人意外成為搭檔，在德國山城的街道間展開一段充滿文學氣息與人生哲理的旅程。

電影上映後不僅票房突破2億台幣，還以一句「每個人都是一本等待被閱讀的書」成為影迷熱議的金句。該片更拿下舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎，口碑持續發酵。

克里斯多福赫斯特在《門對門移動書店》金句「每個人都是一本待讀的書」點出故事主軸。（海鵬提供）克里斯多福赫斯特在《門對門移動書店》金句「每個人都是一本待讀的書」點出故事主軸。（海鵬提供）

有趣的是，赫斯特一開始其實差點錯過這個角色。原著作者卡斯騰赫恩曾認為50多歲的他「太年輕」，不適合詮釋72歲的送書人卡爾。

但最終赫斯特以細膩演技說服劇組，成功呈現角色孤僻卻溫暖的性格，也讓觀眾完全相信他就是那位孤獨又善良的送書人。結果證明這個選擇完全正確，也再次證明他在德國影壇的實力地位。

事實上，赫斯特的人生原本完全不是走向電影。出生於天主教家庭的他，年輕時曾長期擔任教會輔祭與讀經員，甚至夢想成為神父，直到一段初戀戀情出現變化，才讓他放棄神職之路，轉而踏上表演舞台。

《門對門移動書店》於3月27日在台上映。

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