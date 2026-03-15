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娛樂 最新消息

ITZY隱藏神曲被召回打歌！6年前沒紅竟是強撞《WANNABE》全場懂了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團ITZY昨天（14日）於《2026 K-WONDER CONCERT》壓軸登場，帶來精彩演出。近期她們6年前的歌曲《THAT'S A NO NO》意外逆襲爆紅，也因此被重新召回打歌。隊長禮志透露，曾有人好奇為何當初沒有將《THAT'S A NO NO》作為主打歌，原來是因為該曲與ITZY的人氣代表作《WANNABE》收錄在同一張專輯中，讓粉絲一聽瞬間秒懂。而昨天ITZY現場再度表演《WANNABE》招牌的抖肩舞時，親臨演出的歌迷全都感受到其無可取代的魅力，氣氛瞬間被點燃，熱度爆表。

ITZY壓軸登場，禮志（左起）、有娜、Lia、留真、彩領。（SHOWOFFICE提供）ITZY壓軸登場，禮志（左起）、有娜、Lia、留真、彩領。（SHOWOFFICE提供）

她們昨天一現身便掀起全場尖叫，成員們以充滿力量感與未來科技氛圍的造型登場，身穿貼身剪裁的黑色亮片舞台服，結合皮革與金屬配件設計勾勒出俐落線條，展現出強烈舞台氣勢與自信魅力。她們首先帶來《TUNNEL VISION》與《Girls Will Be Girls》兩首歌曲，充滿力量感的舞蹈與氣場十足的舞台表現，瞬間點燃全場氣氛。

表演後成員們也向台下粉絲問候，有娜開心表示：「大家過得好嗎？好久沒有跟大家見面了，真的很開心，今天有很多MIDZY來嗎？」彩領則提到：「好像是第一次在台北表演《TUNNEL VISION》，大家覺得怎麼樣？」留真分享，能在此次K-WONDER演唱會擔任壓軸感到非常榮幸，「前面已經有很多很棒的表演，我們也會全力以赴帶來最精彩的舞台。」

Lia也說每次來到台北都能感受到粉絲熱情的反應，因此對今天的舞台更加期待，並請大家多多支持接下來的演出。最後禮志向全場喊話，希望大家直到最後都能和ITZY一起盡情享受舞台、開心同樂。

ITZY中文告白粉絲相約六月高雄見，禮志（左起）、有娜、Lia、留真、彩領。（SHOWOFFICE提供）ITZY中文告白粉絲相約六月高雄見，禮志（左起）、有娜、Lia、留真、彩領。（SHOWOFFICE提供）

在與粉絲互動的談話時間中，成員們也分享了近況，透露目前已經展開第三次世界巡迴演出，接下來也將前往更多城市與粉絲見面，更開心預告：「我們六月也會到高雄開唱，非常期待，也希望更多人能來跟我們一起玩，我們會好好準備。」

她們更分享，「今天的應援聲好像是有史以來最大聲的一次」，台下的熱情，讓她們不停用中文甜喊「我愛你」、「我喜歡你」，還不忘預告「六月，高雄！」，甜蜜連發，讓全場粉絲尖叫聲不斷。

隨後ITZY接連演唱《Imaginary Friend》、《KISS & TELL》以及人氣歌曲《SNEAKERS》，全場粉絲跟著節奏揮舞應援燈，氣氛越來越熱烈。在演唱代表作《Not Shy》後，全場氣氛已達到最高點，最後更以經典歌曲《WANNABE》作為壓軸演出，整個場館在粉絲的熱烈歡呼聲中迎來最高潮。

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