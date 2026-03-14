巫啟賢被黑衣人強抱嚇到尖叫 曾差點命喪台北救命恩人是他

巫啟賢在北流開唱，舉辦「紅塵來去夢太傻2.0」演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕巫啟賢今晚在北流舉辦「紅塵來去夢太傻2.0」演唱會，他相隔10多年在台北開唱，遠在美國唸書的26歲大女兒巫詠歡秘密回到台灣，衝上舞台強抱老爸驚呆全場。

巫詠歡秘密回台灣驚呆巫啟賢。（翻攝IG）

今晚巫啟賢唱完《思念誰》，有名全身黑色勁裝的女子衝上台，讓巫啟賢嚇到尖叫，巫詠歡笑虧老爸：「你怎麼沒有哭一下？」巫啟賢則笑回：「爸爸今天已經哭了很多次了。」巫詠歡又幽默說：「還是你覺得，我為什麼花這麼多錢提早回來？」

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巫啟賢聽了又開玩笑回應：「你回來給我驚喜，不要驚嚇我，因為我女兒每次回來都說『爸爸我回來了，沒錢了。』所以我很怕，謝謝你囉！」

巫詠歡談到：「妹妹我跟她的春假放不同禮拜，這次只有我可以回來，想跟你說，你是我們的驕傲，我們以你為榮，我們愛你！」讓巫啟賢開心到不斷親吻女兒的額頭和臉頰，他難掩喜悅說：「這個驚喜有代價，因為最近打仗機票很貴。」

巫啟賢完全不知道女兒秘密回到台灣。（記者王文麟攝）

今晚巫啟賢除了緬懷袁惟仁，更沒忘記已故多年的好友馬兆駿，想起當年在台北工作時沒錢，生病只能窩在家裡抱著麵包及礦泉水，躺了一個禮拜。當時馬兆駿衝來找他，更說：「兄弟，我再晚幾天來，就要來收屍了」，巫啟賢感性表示，當時險些命喪台北，幸好馬兆駿想帶他去看醫生。

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