小S高中暗戀對象曝光！長相撞臉許雅鈞 真實身分超有料

小S（右）高中暗戀的學長鄭宗龍（左），現為雲門舞集藝術總監。（翻攝自《娛樂百分百》YouTube）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小S」徐熙娣和許雅鈞結婚20年，最近丈夫捲入傳訊風波再度成為話題，也讓小S過去在節目裡那段「差點改寫人生的學長暗戀史」又被翻出來。原來她學生時代曾經瘋狂迷戀的對象，不是別人，正是如今掌舵雲門舞集的藝術總監鄭宗龍。

小S曾在節目裡大方承認，自己就讀華岡藝校戲劇科時，對大兩屆、舞蹈科的鄭宗龍一見傾心。每次在校園擦身而過，只要學長一走遠，她就會立刻抓住同學興奮追問：「學長有沒有看我？有沒有？」少女心完全藏不住。

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雲門舞集藝術總監鄭宗龍。（資料照，記者董柏廷攝）

那時候的鄭宗龍在校內就是風雲人物，不只外型俊朗，還帶點藝術男孩氣質，讓小S默默追了好一陣子。後來努力終於有了回應，鄭宗龍甚至親自到教室找她，打算約她去陽明山，眼看青春校園戀愛就要正式展開，沒想到偏偏那幾天小S長了水痘，直接請假在家休養。等她病好回到學校，鄭宗龍已和美術科學姐在一起，小S得知後當場崩潰，事後還在節目裡大喊：「很想死！」

多年後兩人曾在《康熙來了》和《超級星期天》重逢，當年的學長已經成為台灣舞蹈界重量級人物。鄭宗龍自雲門舞集2002年加入後一路崛起，創作出《十三聲》等代表作，2014年接任藝術總監，藝術履歷相當亮眼。

而這段舊事被網友翻出後，也意外引發另一波討論，不少人發現鄭宗龍的氣質和許雅鈞竟有幾分神似，笑說：「原來小S喜歡的型一直沒變」、「緊身衣系男生真的有固定審美。」

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