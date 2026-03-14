棒球遭酸小眾運動？ 日本前主播嗆「賺錢當然優先報導」惹怒足球迷

青木歌音由主播轉為YTR，對棒球十分關注。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）日本隊一路衝鋒陷陣，小組賽順利晉級8強，令全日本再次陷入棒球熱潮。不過在熱潮背後，一場「棒球vs足球」的網路論戰突然爆發。

起因是前主播、YouTuber青木歌音發文直言：「每次WBC一開始，就會有一些足球迷說棒球是小眾運動。」但她隨即反擊：「至少在日本，棒球的市場規模比足球更大。既然棒球能賺錢，媒體當然會優先報導。」

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她甚至直接對不滿的足球迷喊話：「如果覺得不公平，那就多花錢支持足球吧。」這段話瞬間引爆網友熱議。

有人支持她的說法，認為媒體本來就是看收視與市場規模，但反對聲音也不少，甚至有人質疑她只是在幫「棒球媒體利益」說話。

面對批評，青木歌音再度回擊，強調自己討論的是日本市場規模，而不是否認足球在世界上的人氣。

她還公開自己曾在日本職棒比賽擔任開球嘉賓的照片，並表示：「我只是希望大家不要在大家開心聊WBC時，刻意說棒球是小眾運動潑冷水。」最後她也澄清：「我其實也會看足球，甚至玩足球遊戲比棒球還多。」

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