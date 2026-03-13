影帝級演出實力！梁家輝《捕風追影》壓迫感十足 再入圍香港電影金像獎

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《捕風追影》尚未正式上映便已話題不斷，片商日前特別在台舉辦IMAX首映會，影帝梁家輝在片中的演出更被影迷大讚氣場全開，角色散發強烈壓迫感，動作戲拳拳到肉、張力十足，讓觀眾直呼過癮。

梁家輝在《捕風追影》有不少精彩動作戲演出。（鴻聯國際提供）

梁家輝在《捕風追影》中飾演的「狼王 影子」，以精湛演技入圍2026年香港電影金像獎最佳男主角，與古天樂等實力派演員同台角逐影帝寶座，備受矚目。除了最佳男主角外，該片在本屆香港電影金像獎亦入圍最佳新演員、最佳動作設計、最佳音響效果與最佳剪接等5項大獎，展現電影在表演、技術與製作層面的全面實力。

梁家輝在《捕風追影》展現精湛演技，癲狂廝殺。（鴻聯國際提供）

片中多場近身實拍的動作場面震撼十足，搭配節奏明快的敘事與寫實打鬥風格，也讓《捕風追影》被譽為近十年最受矚目的亞洲犯罪動作電影之一。片商同時公開最新「誰是獵手」主預告，梁家輝罕見展現俐落武打動作，氣勢十足。

電影堅持大量實景拍攝，澳門街巷高空追逐與拳拳到肉的搏鬥場面節奏緊湊、刺激感十足。除了動作場面外，電影也細膩描寫師徒之間的信任與守護，以及反派家庭中被權力扭曲的情感羈絆，透過兩種關係的對比，呈現「傳承」與「人性」的複雜面貌，耐人尋味。

梁家輝憑《捕風追影》入圍香港電影金像獎最佳男主角。（鴻聯國際提供）

《捕風追影》將於 3月27日正式在台上映，包括IMAX版本與2D版本同步推出，目前ibon也開賣超值雙人預售票，影迷可提前選擇喜愛的戲院，以超值價格感受震撼大銀幕魅力。更多電影資訊與預售詳情，請持續關注鴻聯國際官方粉絲專頁。

