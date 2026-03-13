自由電子報
娛樂 最新消息

吳奇隆屢爆婚變！劉詩詩生日「整天噤聲無表態」 11年夫妻現況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳奇隆結婚11年近年屢被外界傳出婚變，然而劉詩詩10日迎來39歲生日之際，身為閨蜜的楊冪已連續5年準時發文祝福，但他直到最後一刻都噤聲無表態，再度引發婚姻生變揣測。不過，狗仔近日直播透露吳奇隆、劉詩詩的婚姻現況，夫妻倆的感情狀態再度受到討論。

吳奇隆（左）在劉詩詩迎來39歲生日之際噤聲，夫妻11年婚姻再爆觸礁。（翻攝自微博）吳奇隆（左）在劉詩詩迎來39歲生日之際噤聲，夫妻11年婚姻再爆觸礁。（翻攝自微博）

劉詩詩在10日釋出的慶生照中，以浪漫長捲髮絕美亮相，身旁被滿滿花束包圍，氣質優雅地閉眼許願，畫面溫馨又浪漫，閨蜜楊冪連續5年準時發文替她慶生。相較之下，老公吳奇隆微博停留在3月初宣傳綜藝節目的貼文，劉詩詩生日當天並未公開發文祝福，也讓部分網友再度揣測兩人婚姻是否出現變化。

中國狗仔劉大錘近日在直播中談及夫妻倆感情現狀，透露吳奇隆目前在外地錄製綜藝，劉詩詩則在上海拍戲，並住在兩人位於上海的家中，強調「她那個房沒有賣，她就是拍戲還住著呢！」事實上，劉詩詩與吳奇隆自2019年起在社群上的互動幾乎為零，無論生日或紀念日都鮮少公開表示，不過夫妻倆私下仍不時被狗仔與民眾目擊。

