韓國音樂劇教父南京柱涉「權勢性侵」 本人關IG否認到底

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國近日驚爆演藝圈中有教父級影帝涉嫌性侵案件，該受害女子人身受到威脅，在逃出後迅速報警，警方隨即受理逮捕該名影帝，經過韓媒昨日報導此事才曝光，韓媒《Dispatch》（D社）立刻踢爆該男是「音樂劇教父」南京柱（남경주）。

韓國音樂劇教父南京柱涉嫌性侵。（圖/翻攝xsports）韓國音樂劇教父南京柱涉嫌性侵。（圖/翻攝xsports）

韓國63歲「音樂劇教父」南京柱（남경주）被爆捲入性侵案，已在上月因涉嫌「利用權勢強制性交」，遭警方以不拘留狀態移送首爾中央地檢署偵辦，《Dispatch》報導，南京柱因試圖強暴女子被控強姦罪，受害女子報警處理，隨後警方傳喚南京柱接受調查，上月移送至首爾中央地方檢察廳，但南京柱在警方調查過程中，強烈否認相關指控，強調未發生性侵行為。

現年63歲的南京柱在1982年以舞台劇《伍采克》出道，演出音樂劇《波吉與貝絲》受到好評，並曾榮獲百想藝術大賞的人氣獎，演出多部音樂劇及舞台劇，活躍於舞台，目前也在弘益大學表演藝術學部擔任副教授。他透過《Dispatch》表示「目前確實有案件正在接受調查。」但對於具體指控內容則未多作說明，也否認該女子指控，目前南京柱的個人IG帳號已默默關閉。

