許雅鈞遭控私約嫩妹回應了 S媽氣炸痛罵「心術不正」

大S逝世周年爆醜聞，許雅鈞回應不在意誹謗。（經紀公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛上月逝世一週年，長眠地金寶山揭開了由老公具俊曄親自設計的純白紀念雕像。然而，小S的老公許雅鈞（Mike）卻遭爆料，疑似在大S逝世週年之際，私下聯繫正妹女粉絲並邀約見面。

根據報導，許雅鈞私訊一名20多歲、在北京念書的大S台灣女粉絲，感謝對方一直替徐家說話。當得知對方身分後，許雅鈞隨即脫口對方若回台要請她吃飯，更說如果有去北京再找她。最令人震驚的是，爆料指出許雅鈞為了證實自己的真實身分，竟將大S的出殯照傳給對方，引發「婚外私約」的聯想。

許雅鈞遭指私約正妹女粉，傳「出殯照」證明身分惹議。（翻攝自IG）

面對這樁桃色疑雲，許雅鈞本人與S媽皆火速回應，許雅鈞強調自己是光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲，「我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。」他更直言對於外界的紛擾與誹謗並不在意。

S媽護航女婿，怒斥這是不明人士造謠抹黑，直言：「麥可不可能在傷心的時刻還Po照片給不明的人。」S媽痛批爆料者心術不正，簡直是在人家的傷口上灑鹽，「非常可惡」。

