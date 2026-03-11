自由電子報
娛樂 最新消息

韓影神作《JSA》重返大銀幕！朴贊郁：真的嚇一跳

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁成名代表作《JSA共同警戒區》將在本週五，以4K數位修復版重返台灣大銀幕。

朴贊郁導演特別在影片中向觀眾介紹《JSA共同警戒區》修復版本的特色。（CATCHPLAY提供）朴贊郁導演特別在影片中向觀眾介紹《JSA共同警戒區》修復版本的特色。（CATCHPLAY提供）

該片被視為韓國影史里程碑的作品，相隔20多年再次上映，讓影迷重新關注這部既沉重又動人的經典之作。

為迎接電影重映，朴贊郁特別錄製影片向台灣觀眾打招呼。當得知台灣將重新放映《JSA共同警戒區》時，他笑說自己「真的嚇了一跳」，也坦言想到有機會讓年輕觀眾第一次在戲院看到這部作品，心裡既興奮又感激。

朴贊郁在影片中分享創作理念，表示自己拍電影一直希望能拍出經得起時間考驗的作品；如今《JSA共同警戒區》經過多年依然能重新上映，對他來說也是一種很大的成就感。

他特別提到台灣電影文化深厚，誕生過許多優秀作品，因此對台灣觀眾一直抱有很高的好感與期待。

《JSA共同警戒區》4K修復版將於本週五在台上映。（CATCHPLAY提供）《JSA共同警戒區》4K修復版將於本週五在台上映。（CATCHPLAY提供）

談到電影內容時，朴贊郁回憶當年的創作初衷。《JSA共同警戒區》講述南北韓邊界發生的神祕槍擊案，隨著調查展開，逐漸揭露一段跨越敵對立場的祕密友情。

當年拍完電影後，他曾希望現實世界的對立能盡快結束，讓未來的年輕世代能笑著說：「原來以前曾經發生過這樣的事情。」但多年過去，情勢並未真正改善，他甚至坦言某些方面「可能變得更糟」。

這次台灣上映的是全新4K數位修復版本。朴贊郁也特別提醒觀眾，電影當年是用底片拍攝，因此畫面質感與現在的數位電影不同，色彩不會過度鮮豔，反而能呈現底片影像特有的溫潤感與層次。

《JSA共同警戒區 4K修復版》於3月13日全台上映。

