DAY6隔7年回台灣！林口體育館秒殺 My Day全場飆淚

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣樂團DAY6迎接出道10週年，週末在林口體育館舉辦世界巡演，門票瞬間秒殺。兩天演出共吸引約1萬8000名粉絲擠爆現場，從開場到安可幾乎一路飆淚。

DAY6 十週年完售開唱。（Live Nation Taiwan提供）

演唱會一開始，現場大螢幕掃向觀眾席，把粉絲身影投影到舞台上，同時打出巡演主題「The DECADE」，象徵這十年一路相伴的每一位My Day（官方粉絲名），還沒正式唱歌，全場就先被感動擊中。

隨著尖叫聲炸裂，SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON 4人帥氣登場，以招牌歌曲《Time of Our Life》揭開序幕，煙火與紙花瞬間噴射，氣氛直接衝到最滿。

接著《HAPPY》、《Welcome to the Show》、《You Were Beautiful》等經典曲目連發，DAY6更從主舞台一路唱到延伸舞台與小舞台，幾乎把整座場館跑遍，只為拉近和粉絲距離。

4人還狂講中文告白：「我愛你們！」甚至和粉絲拉勾約定：「約好了，下次一定再回來！」演出途中，團員們多次感嘆時間過得太快。Young K忍不住問：「我們真的隔了7年6個月才回來台北嗎？」語氣滿是驚訝。

整場演出超過28首歌、將近3小時幾乎沒有冷場，《Marathon》時，4人走到小舞台近距離唱歌，《Maybe Tomorrow》更在滿場星海應援下登場，看到觀眾席滿滿燈海，團員忍不住笑問：「你們是星星嗎？」

最後談到心情時，團員們也逐一對 My Day 說出心裡話；Young K貼心叮嚀：「要好好吃飯、多睡覺，開開心心生活。」DOWOON感性說：「沒想到這麼久沒來，你們還是一直支持我們。」SUNGJIN則笑說：「以前來台北都會哭得很慘，現在變大叔了，但還是很感謝你們。」瞬間逗笑全場。

