自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Momo唯一認愛希澈！差13歲戀情僅1年半 「電玩分手說」再被翻出

希澈（右）和MOMO公開戀情1年半最終仍畫下句點。（翻攝自IG）希澈（右）和MOMO公開戀情1年半最終仍畫下句點。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE成員Momo出道多年緋聞極少，而她唯一公開承認的戀情，正是與韓流前輩Super Junior成員希澈。兩人當年認愛時曾在韓網掀起巨大討論，不僅因為偶像情侶組合備受關注，也意外打破了外界多年對希澈性向的種種猜測。

回顧這段戀情，兩人其實早在2019年8月就曾被媒體爆出曖昧傳聞，但當時雙方經紀公司皆出面否認。直到2020年1月，雙方才正式承認交往消息，讓不少粉絲又驚又喜。其實在戀情公開之前，希澈就曾多次公開表示自己是Momo的粉絲，對她十分欣賞。

這段相差13歲的戀情雖然備受矚目，但最終仍不敵忙碌行程。2021年7月，雙方所屬公司SM娛樂與JYP娛樂證實兩人已經分手，原因是彼此工作繁忙、聚少離多。從2020年初公開戀情，到2021年夏天和平分開，這段僅維持約1年半的戀愛故事，也成為不少粉絲心中印象深刻的一段韓星戀情。

值得一提的是，希澈過去在節目中曾自爆因沉迷打電玩而導致與女友分手，當時並未透露對象身分。不過此番舊訪問再次被網友翻出後，也有人猜測對方可能就是Momo，相關話題再度在網路上掀起討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中