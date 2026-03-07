Momo唯一認愛希澈！差13歲戀情僅1年半 「電玩分手說」再被翻出

希澈（右）和MOMO公開戀情1年半最終仍畫下句點。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE成員Momo出道多年緋聞極少，而她唯一公開承認的戀情，正是與韓流前輩Super Junior成員希澈。兩人當年認愛時曾在韓網掀起巨大討論，不僅因為偶像情侶組合備受關注，也意外打破了外界多年對希澈性向的種種猜測。

回顧這段戀情，兩人其實早在2019年8月就曾被媒體爆出曖昧傳聞，但當時雙方經紀公司皆出面否認。直到2020年1月，雙方才正式承認交往消息，讓不少粉絲又驚又喜。其實在戀情公開之前，希澈就曾多次公開表示自己是Momo的粉絲，對她十分欣賞。

這段相差13歲的戀情雖然備受矚目，但最終仍不敵忙碌行程。2021年7月，雙方所屬公司SM娛樂與JYP娛樂證實兩人已經分手，原因是彼此工作繁忙、聚少離多。從2020年初公開戀情，到2021年夏天和平分開，這段僅維持約1年半的戀愛故事，也成為不少粉絲心中印象深刻的一段韓星戀情。

值得一提的是，希澈過去在節目中曾自爆因沉迷打電玩而導致與女友分手，當時並未透露對象身分。不過此番舊訪問再次被網友翻出後，也有人猜測對方可能就是Momo，相關話題再度在網路上掀起討論。

