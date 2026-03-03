你也被蜥蜴迷因洗版嗎？《狸想世界》爛番茄開盤飆97％超高評價

皮克斯最新原創動畫《狸想世界》動物都超可愛。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯最新原創動畫《狸想世界》日前舉辦世界首映，知名影評網站爛番茄也正式開盤，目前獲得高達97%的超好評新鮮度！除了可愛動物，皮克斯也為該片開出夢幻配音名單，力邀奧斯卡影后「梅姨」梅莉史翠普，沒想到她爽快答應，雖然配的只是昆蟲配角，卻也是她為數不多的動畫配音作品。

是的沒錯，近期在社群被洗版的可愛蜥蜴迷因就是出自這部片，由迪士尼與皮克斯動畫工作室打造的《狸想世界》，帶領觀眾探索河狸美麗又狂野的世界。電影由曾創作《熊熊遇見你》的華裔動畫師丹尼爾鍾執導，《超人特攻隊2》製片妮可派藍迪斯葛蘭達擔任製作，以創新卻又極具皮克斯特色的方式揭開動物王國的秘密。

動畫《狸想世界》的蜥蜴在社群爆紅。（迪士尼提供）

「河狸認真起來連牠自己都會怕！」做為世界第二大的囓齒動物，河狸被譽為「自然界水壩工程師」，當牠們決心建造家園蓋水壩時，任誰都攔不住！拍攝多部以動物為題材動畫電影的皮克斯，自然不會錯過河狸如此有個性的角色，於是《狸想世界》千呼萬喚終於出來。

該片敘述主角梅寶是一位熱情的動物愛好者，她對於童年時與祖母常去的寧靜森林懷有深厚情感。那是她在家鄉唯一能讓自己感到平靜與踏實的地方。然而當她震驚地發現，市長竟為了連任，計畫興建一段高速公路穿越這片林地，逼得她不得不想出對策保護她心愛的家園。

在尋求救援行動時，梅寶得知她的大學教授與團隊研發出能將人類意識「上身」進仿真機器動物體內、直接與野生動物溝通的技術。她決定利用這項最高機密科技，將意識轉移進一隻機器河狸體內，展開行動。

化身河狸後，梅寶探索動物世界的奇妙景象，並結識一群新朋友，包括圓滾滾、性格豪爽的喬治國王、池塘領袖及哺乳類之王。在喬治國王協助下，梅寶努力團結動物王國，展開一場瘋狂又出乎意料的喜劇冒險。

《狸想世界》爛番茄開盤超好評。（翻攝自爛番茄官網）

華裔導演丹尼爾鍾，一開始向皮克斯提出了三個創意構想，他甚至認為《狸想世界》是最不可能雀屏中選的，「因為它太奇特又搞怪，但大家看見了它的潛力，以及核心裡有趣的概念。」而且研究河狸生活的過程中，工作人員完全被這種有趣的生物征服，「河狸能以獨特方式維繫生態，也超級可愛，我們發現越來越多人開始認識河狸對棲地的影響。牠們只是做自己，就能帶來驚人的改變。這些小傢伙值得成為主角。」

由於《狸想世界》擁有一群驚艷的角色，為這段爆笑又溫暖人心的故事注入生命是皮克斯最關心的事。為此，製作團隊集結出色的配音陣容，而「幽默感」始終是首要條件。導演丹尼爾鍾表示：「我們挑選演員的標準只有一個，就是一定要好笑。」

動畫《狸想世界》的昆蟲女王由梅莉史翠普獻聲。（迪士尼提供）

這次的豪華卡司包括為梅寶配音的派珀柯達、扮演喬治國王的鮑比莫尼漢、市長代言人喬漢姆，以及昆蟲女王梅莉史翠普。提起昆蟲女王，導演表示，「我們的昆蟲女王必須是一出場就散發權威與氣勢，而除了梅莉史翠普，我們幾乎想不到其他人選。」於是導演向她簡報了故事，幸運的是，影后對河狸也特別有好感。

導演笑稱，他原本想像和梅莉史翠普合作可能會很有壓力，但實際上她非常輕鬆、親切。「她在創作過程中帶著一種玩心，也非常大方地嘗試不同聲線與演繹方式。你真的能看見一位大師在工作。喜劇對她來說非常自然，而且你能感受到她樂在其中。」《狸想世界》將於3月11至15日舉辦搶先口碑場，18日全台上映。

