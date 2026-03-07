林依晨演潑辣「春花」 笑認像《我的秘密花園》成人版范小敏

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨主演賴聲川執導的經典作品《暗戀桃花源》40週年傳承版，挑戰個性鮮明的「春花」一角。她將跳脫過往形象，在舞台上放聲吶喊、翻滾奔跑，甚至大拍十三響。消息曝光後掀起討論，網友直呼：「林依晨竟然演春花，不是雲之凡」、「好想看依晨版春花！」

林依晨在《暗戀桃花源》一人分飾兩角。（表演工作坊提供）

暌違17年重返舞台劇，林依晨既期待也敬畏，她回憶2009年初次接觸舞台劇時因身體狀況未能承擔重角，如今身心更充足，希望進劇場「練功」。她認為舞台劇最大魅力在於能量外放與觀眾即時互動，每場演出都會因觀眾反應產生不同節奏。

請繼續往下閱讀...

確定詮釋春花時，林依晨內心非常興奮，笑說「像打了雞血」。春花直率潑辣又帶嫵媚，還需與天真無憂的白袍女子一人分飾兩角，在舞台上切換兩種截然不同的狀態，讓她覺得過癮又具挑戰，她說：「我的春花除了狂放，可能也會更感性。」

林依晨在《暗戀桃花源》挑戰演「春花」，在舞台上放聲吶喊、翻滾奔跑，甚至大拍十三響。（表演工作坊提供）

談到與角色的相似處，林依晨認為都是對美好生活充滿期待、會主動爭取的人。但春花情緒外放、罵髒話不手軟，她笑說：「這點我真的要加把勁。」為貼近角色，她投入排練，從跑跳、側翻到十三響樣樣來，初期還被丁乃箏笑稱是「肢體不協調版本」，如今已漸入佳境。至於若從過去經典角色中尋找春花的影子，她笑說，春花或許像是《我的秘密花園》中范小敏的「成人進階版」。

林依晨在《暗戀桃花源》一人分飾兩角。（表演工作坊提供）

林依晨近期同時排練舞台劇與宣傳電影《深度安靜》，行程滿檔，被問到如何釋放壓力，她表示全情投入排練反而是最好的紓壓方式：「台詞和動作很多，練到精疲力盡，就沒有力氣去感受壓力了。」在高強度節奏中，她反而找到專注的平衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法