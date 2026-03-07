自由電子報
娛樂 歐美

小甜甜布蘭妮不只酒駕！搜出疑似毒品藥丸 恐爆牢獄之災

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行天后小甜甜布蘭妮今傳出於美東時間4日因酒駕（DUI）遭公路巡警上銬逮捕。外媒指出，她在被帶回調查時，身上還被發現持有來路不明的藥丸，經初步確認，疑似為含安非他命成分的處方藥，若後續檢測結果屬實，恐讓案件情節升高，甚至面臨牢獄之災。

根據外媒《TMZ》報導，警方在布蘭妮身上發現名為Adderall的藥丸。該藥物屬於處方興奮劑，主要成分為苯丙胺（安非他命）與右旋苯丙胺，常用於治療Attention Deficit Hyperactivity Disorder（ADHD，注意力不足過動症）以及發作性睡病，可提升專注力、警覺性並減少衝動行為。

小甜甜布蘭妮酒駕又扯出毒品。（路透）小甜甜布蘭妮酒駕又扯出毒品。（路透）

消息人士透露，這些藥丸疑似是布蘭妮日前前往墨西哥時取得。據悉，她過去常赴墨西哥，其中一個原因就是為了取得該類藥物。不過有專家指出，部分在當地取得的藥物可能被混入其他成分，例如Fentanyl、Cocaine或Methamphetamine等物質，存在相當風險。

報導指出，這是布蘭妮首次因酒駕被捕。一般情況下，初犯多半不會直接判處入獄，但若檢測結果顯示其體內含有高濃度麻醉性藥物，法官仍可依情節輕重裁量刑責，最嚴重可能面臨監禁。

對此，布蘭妮的經紀人回應表示：「這是一件令人遺憾且完全不可原諒的事件。布蘭妮將採取正確行動並遵守法律，也希望這能成為她人生中早該出現改變的第一步。在這段艱難時期，我們希望她能獲得所需要的幫助與支持。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

