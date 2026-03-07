自由電子報
娛樂 電影

鄭秀文化身夜總會霸總 直接找媽媽桑取經

〔記者許世穎／綜合報導〕香港開年話題強片《夜王》由曾打造香港首部破億電影《毒舌大狀》的導演吳煒倫再度出手，於賀歲檔在香港上映後氣勢驚人，票房持續攀升，直逼8000萬港幣（約3.2億台幣），掀起熱烈討論。天后鄭秀文為詮釋片中夜總會霸氣CEO「V姐」，不僅親自向真實媽媽桑取經，甚至重新拿起戒了多年的香煙，只為呈現夜場霸主的強大氣場。

對於電影的熱烈回響，鄭秀文坦言十分感動，她說：「第一個就想到『感恩』兩字，很珍惜這次的演出。我很開心觀眾看完有很多收穫和新的思考，而且大家有了共同的討論話題，很幸運可以參與《夜王》的演出。」她回憶收到劇本時幾乎沒有猶豫，「沒有一兩天，我很快就決定要演出，雖然當時不認識導演，但可以和黃子華合作，覺得很有信任感，沒考慮太久就同意了。」

鄭秀文（左）在《夜王》詮釋夜總會霸氣CEO「V姐」。（華映提供）鄭秀文（左）在《夜王》詮釋夜總會霸氣CEO「V姐」。（華映提供）

為了詮釋制霸夜總會生意的CEO角色，鄭秀文特地花了一個下午與一位媽媽桑深入聊天取經。她笑說那段過程彷彿在「獵奇」，「我聽她說了很多發生在夜總會的故事，好離奇。我也問她要成為夜總會經理是不是要很豪氣？她告訴我不用，說話不一定要很大聲，但一定要有一股氣勢，讓其他人不敢作聲。」

鄭秀文便從這些細節中慢慢建立角色輪廓。此外，她也為角色重新拿起戒了多年的香煙，片中頻頻吞雲吐霧。她坦言拍攝前一度擔心煙癮復發，但電影殺青後便再沒有想抽煙的念頭，順利遠離誘惑。

鄭秀文演出《夜王》做很多準備功夫。（華映提供）鄭秀文演出《夜王》做很多準備功夫。（華映提供）

除了角色內在氣場，鄭秀文也認為V姐的外型必須極具說服力。向來以百變造型著稱的她，對角色造型提出許多想法，「在造型上我給了很多意見和想法，我認為V姊很愛漂亮，每次出現從髮型、妝容到衣著都要很完美。」

她更設想夜總會經理多半深信風水，因此特別保留嘴角的兩顆痣，「我覺得這兩顆痣能讓她順風順水，是絕對不會去點掉的。」她表示，每當化好妝、穿上戲服，彷彿就正式進入了V姐的世界。

談到終於和一直想合作的黃子華同台演出，鄭秀文也難掩欣賞之情。她透露曾在演唱會邀請對方擔任嘉賓，但這次才算真正合作，更笑稱為他取了個綽號：「我給黃子華一個綽號叫『燈塔』，他不只是自己發光，更讓身邊的人都一齊發光，他真的是好獨特的存在。」她也指出片中不少香港新生代演員在他的帶動下迅速被觀眾注意到，「我覺得這個『燈塔』的光實在太厲害！」

對此黃子華也笑著回應鄭秀文說法，「這是真的，拍完了《飯戲攻心》和《毒舌大狀》，都有一班新演員廣為大家熟悉，甚至合作完又拿到最佳女主角。但更加重要的是他們都有把握住機會，所以希望我多演一些戲，觀眾也多多捧場，讓新人有更多機會被看見，這樣大家都開心！」

《夜王》將於3月13日在台上映，隨著電影在香港掀起現象級討論，也讓不少台灣港片迷引頸期盼。片商因此特別於上映前一週、3月7日（今天）加開搶先特別場，觀眾不僅能提前觀賞電影，還可獲得鄭秀文與黃子華個人海報。活動場次遍及台北、板橋、新竹、台中、台南與高雄，詳情可至「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

