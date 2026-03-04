吃太多保健品罹癌？沈玉琳闢謠揭病因 手握4節目被潘若迪唸

沈玉琳今出席記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年確診白血病停工治療，時隔7個月病況好轉，今（4）日復工出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。他透露近況，強調自己比住院前胖了10公斤，也說目前已經可以算是康復了，就差等血小板的數值穩定，就可以徹底出院，接下來就是好好補充營養、增加抵抗力。

沈玉琳過去住院時，曾被網傳他是因為食用過多保健食品才會生病，沈玉琳今則澄清，強調自己並非卯起來狂吃，是有透過檢測資料，針對所需做補強，也說生病和保健品沒有關係。

請繼續往下閱讀...

左起阿喜、沈玉琳、夏語心、海產；沈玉琳說生病和保健品沒有關係。（記者潘少棠攝）

至於為何會罹患血癌？沈玉琳的醫師曾向他說明病因是未明的，每個人狀況都不同，「（醫生）叫我不要去探究不要自責不要追溯，要我平常心，我之後工作量勢必要減少，這樣才有時間運動」，也說之後會聽從醫生囑咐多吃原型食物養生。

沈玉琳生病時，潘若迪有情有義陪伴在側。（記者潘少棠攝）

《黑白威廉Fighting》在去年就已經拍攝完畢，節目將在本周六每週六晚間8點在公視台語台首播，晚間10點於DAYDAY台語台YouTube頻道同步上架；除此之外沈玉琳手上的《11點熱吵店》預計在週五會開會討論復工時間，他的YT頻道《威廉沈歡樂送》則是隨時可以開始，另外東森的《女孩好野》則預計會做改版，可能5月才會開錄，不過這樣一算他手上也仍是有4個節目，一旁的潘若迪忍不住唸叨：「我就說不要這麼多!」沈玉琳放不下一起奮鬥的團隊，但強調會空出時間好好運動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法