自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吃太多保健品罹癌？沈玉琳闢謠揭病因 手握4節目被潘若迪唸

沈玉琳今出席記者會。（記者潘少棠攝）沈玉琳今出席記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年確診白血病停工治療，時隔7個月病況好轉，今（4）日復工出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。他透露近況，強調自己比住院前胖了10公斤，也說目前已經可以算是康復了，就差等血小板的數值穩定，就可以徹底出院，接下來就是好好補充營養、增加抵抗力。

沈玉琳過去住院時，曾被網傳他是因為食用過多保健食品才會生病，沈玉琳今則澄清，強調自己並非卯起來狂吃，是有透過檢測資料，針對所需做補強，也說生病和保健品沒有關係。

左起阿喜、沈玉琳、夏語心、海產；沈玉琳說生病和保健品沒有關係。（記者潘少棠攝）左起阿喜、沈玉琳、夏語心、海產；沈玉琳說生病和保健品沒有關係。（記者潘少棠攝）

至於為何會罹患血癌？沈玉琳的醫師曾向他說明病因是未明的，每個人狀況都不同，「（醫生）叫我不要去探究不要自責不要追溯，要我平常心，我之後工作量勢必要減少，這樣才有時間運動」，也說之後會聽從醫生囑咐多吃原型食物養生。

沈玉琳生病時，潘若迪有情有義陪伴在側。（記者潘少棠攝）沈玉琳生病時，潘若迪有情有義陪伴在側。（記者潘少棠攝）

《黑白威廉Fighting》在去年就已經拍攝完畢，節目將在本周六每週六晚間8點在公視台語台首播，晚間10點於DAYDAY台語台YouTube頻道同步上架；除此之外沈玉琳手上的《11點熱吵店》預計在週五會開會討論復工時間，他的YT頻道《威廉沈歡樂送》則是隨時可以開始，另外東森的《女孩好野》則預計會做改版，可能5月才會開錄，不過這樣一算他手上也仍是有4個節目，一旁的潘若迪忍不住唸叨：「我就說不要這麼多!」沈玉琳放不下一起奮鬥的團隊，但強調會空出時間好好運動。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中