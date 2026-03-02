自由電子報
娛樂 電視

等了20年！胡瓜比莉世紀同框 大爆秀場噴鞋加菜往事

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》，最新一集邀來了樂壇傳奇比莉。兩位老友超過20年沒見面，沒想到一碰頭電力依舊，不僅外貌被網友大讚沒變，話匣子一開更是差點收不回來。

為了力挺比莉的新歌《阿福羅火山》，胡瓜特別帶她前往全台唯一的活火山咖啡莊園。這對演藝圈的大前輩活了大半輩子，竟是第一次親手採咖啡豆、烘豆，原本只是體驗，沒想到兩人越採越上癮，直呼比表演還好玩。

聊起演藝生涯的起點，比莉爆料自己兩次爆紅竟然都跟「誤打誤撞」有關。學生時期她因為長相洋派，被領班隨機拱上台代唱，憑著過人膽量一唱成名；後來回台又替不會跳舞的主持人代打，上張小燕的《綜藝一百》，結果一舞驚人，甚至讓張小燕指名她擔任大牌歌星的舞蹈老師。

2人在節目中也細數當年秀場的荒謬往事，比莉回憶曾有舞者沒聽勸穿綁帶鞋，跳到一半鞋子直接噴飛，精準「空降」在客人的餐盤裡，讓台上的她當場臉綠。胡瓜則感嘆，現在紮實的臨場反應，都是當年秀場無腳本演出的磨練。2人三天也說不完的回憶，不僅展現了好交情，更見證台灣演藝圈生猛又輝煌的黃金年代。

