娛樂 最新消息

離婚後更亮眼 陳妍希米蘭同框李鍾碩 網喊：夢回沈佳宜

陳妍希出現在米蘭時裝週，看起來超級凍齡。（翻攝自IG）陳妍希出現在米蘭時裝週，看起來超級凍齡。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星陳妍希近期話題不斷，不僅在電視劇《狙擊蝴蝶》中大談姊弟戀，掀起熱議，還登上綜藝節目《今夜喜友秀》挑戰脫口秀演出，討論度直線飆升，事業氣勢再攀高峰。

近日她現身米蘭時裝週，受邀欣賞Ferragamo2026秋冬系列大秀，一亮相便成為鎂光燈焦點。

女星陳妍希（右2）與男神李鍾碩（左）、Faye Peraya（左2）、余承恩一同出席Ferragamo2026秋冬系列大秀。（翻攝自IG）女星陳妍希（右2）與男神李鍾碩（左）、Faye Peraya（左2）、余承恩一同出席Ferragamo2026秋冬系列大秀。（翻攝自IG）

42歲的陳妍希當天與韓國男神李鍾碩、泰國女星Faye Peraya以及中國男星余承恩同框排排坐，秀場星光熠熠。她身穿深V剪裁棕色皮質背心，搭配亮黃色短裙，俐落線條勾勒出若隱若現的小性感，造型大膽卻不失優雅，也讓凍齡狀態一覽無遺。粉絲紛紛大讚：「愈活愈年輕！」

42歲的陳妍希與中國男星余承恩相差19歲，看起來卻沒有年齡差。（翻攝自IG）42歲的陳妍希與中國男星余承恩相差19歲，看起來卻沒有年齡差。（翻攝自IG）

2025年陳妍希與結婚8年的男星陳曉宣布離婚，感情動向備受關注。不過恢復單身後的她，狀態似乎更加亮眼。這回在米蘭與李鍾碩等人同框看秀，畫面養眼又充滿話題感，不少網友更留言直呼：「夢回沈佳宜！」再掀回憶殺。

