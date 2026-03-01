富察皇后秦嵐聲音沙啞 親吐心聲「哭戲哭出病」

憑藉《延禧攻略》中「富察皇后」一角走紅兩岸三地的秦嵐。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕憑藉《延禧攻略》中「富察皇后」一角走紅兩岸三地的秦嵐，在台灣觀眾心中留下深刻印象，事業也因此攀上高峰。然而走紅背後卻付出健康代價，她因拍戲哭戲過多落下病根，喉嚨整整沙啞3年。

近日她在節目中坦言，為了參加綜藝節目，特地再次接受聲帶手術，沒想到術後效果不如預期，還被外界調侃像「狼外婆」，引發討論。

秦嵐透露拍攝《延禧攻略》期間，因哭戲太多導致咽喉炎。（翻攝自IG）

當年秦嵐拍攝《延禧攻略》期間，因哭戲太多導致咽喉炎。2020年拍攝《傳家》時，更被診斷出聲帶單側無法閉合，聲音自此變得沙啞，反倒意外成為個人特色。

2023年她參加《花兒與少年》時，症狀一度加劇，開口說話彷彿自帶電音效果，被網友封為「電音朵拉」。

秦嵐表示進行第二次手術之後，聲音更沙啞，像個狼外婆。（翻攝自微博）

原本聲音曾稍有好轉，近期她參與《親愛的客棧》錄製時，又被發現聲音更加沙啞。秦嵐坦言，自己在2月再次動了聲帶手術，希望改善狀況。沒想到術後不僅沒有變好，反而更沙啞，如今自嘲已經稱不上「電音朵拉」，笑說：「現在感覺像個狼外婆。」

