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娛樂 最新消息

47歲蔡依珊突現身花博酒吧！被誇「提高當地顏值」神回一句話

〔記者邱奕欽／台北報導〕「紅豆食府」千金、國民黨副主席連勝文愛妻蔡依珊，近來不僅積極經營社群平台，更大方分享私藏美食名單，她近日現身台北花博園區探店，介紹喜愛的酒吧時竟被店家大讚是來「提升當地顏值」，沒想到她以一句話幽默自嘲，瞬間讓現場笑成一片。

蔡依珊現身花博酒吧被誇「提高當地顏值」，神回一句話自嘲。（組合照，翻攝自IG）蔡依珊現身花博酒吧被誇「提高當地顏值」，神回一句話自嘲。（組合照，翻攝自IG）

蔡依珊8日釋出的最新影片中透露，最近花博相當熱門，不少年輕人喜歡到該處吃美食、喝酒、聽音樂，同行的員工還開玩笑問她為何會出現在這裡，強調花博是年輕人的聚集地。然而，蔡依珊一聽完便立刻笑回，「拜託好不好，我很年輕！」隨後造訪自己喜歡的酒吧，並請創辦人Cedric介紹花博玩法。

除了分享假日會有DJ在廣場播放音樂，Cedric也當場邀請蔡依珊擔任一日DJ，並嘴甜稱讚她的到來能「提高當地顏值」，一番話讓47歲蔡依珊立刻幽默自嘲：「我是提高當地年齡層吧！」頓時讓現場笑翻。接著Cedric介紹店內品項時，蔡依珊聽到提拉米蘇拿鐵後更笑說，「年輕人可以喝，如果我吃的話，可能要從這邊散步回家吧。」逗趣反應全被鏡頭記錄下來。

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