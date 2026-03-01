張棟樑離開台灣內幕曝光 被江蕙惹哭全都說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌王子張棟樑當年曾來台灣發展，如今已經搬回吉隆坡定居，對於台灣粉絲有著滿滿的想念，他去年在高流開唱三度淚崩，坦言當時翻唱江蕙的《落雨聲》就因為歌詞貼切而情緒湧現哭了。

張棟樑澳門開唱化身「真人點唱機」。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑昨晚在澳門演唱會後受訪，訴說對台灣歌迷的思念，他表示：「雖然去少了，但是大家還是很想念我，不管我出去外面哪裡打拼，（謝謝）歌迷都還在。」尤其演出後看到歌迷的留言，更是有著滿滿的愛與力量。

對於將20多年的音樂歷程濃縮於舞台，張棟樑談到：「第一次巡演真的不容易，雖然走得慢，但可以走得遠。」面對台北歌迷敲碗，他也鬆口已著手申請場地，不排除以「第21個故事」限定版或全新巡演形式回到台北，「說再見是為了下一次再見！」喊話目標是要唱進台北小巨蛋。

張棟樑馬年開春澳門站感動收官。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑多年前曾經暫別歌壇，期間完成書籍《長假》，並推出《年華》、《人生沒有如果》等歌曲，他形容那是一段整理心境以及重新認識自己的過程，「現在的我走得很踏實，也能一直走下去。」

目前定居吉隆坡的他，選擇回到家鄉生活，只為了能多陪伴家人，他說：「飛哪裡都很方便，在吉隆坡比較適合我的生活節奏。」不忘笑喊：「歡迎多找我到台灣拍戲，價碼好商量。」透露非常欣賞嚴藝文以及林君陽等台灣導演，期待未來能有合作的機會。

情歌王子張棟樑看來凍齡依舊。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

提到新年計劃，張棟樑與團隊正積極籌備新歌與單曲，對專輯抱持精益求精態度。他的新年願望簡單卻真切，希望身邊親友平安健康，「開心工作、能量滿滿就足夠。」這次在澳門開唱不僅父母同行，忙完演唱會還要帶家人跟公司團隊去員工旅遊充電。

