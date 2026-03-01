《甄嬛傳》流朱為主犧牲成經典！ 戰菁一40歲近況曝光超逆齡

〔娛樂頻道／綜合報導〕每逢農曆新年，不少民眾除了返鄉團聚外，另一項固定「年節儀式」就是在線上重溫經典宮廷劇。近年來，《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播已成為網友追劇盛事，隨著劇情推進，觀眾不僅熱烈討論角色命運，也經常搭配時事創造新梗，讓這部播出多年的作品依然維持高人氣。

《後宮甄嬛傳》流朱一角擁有不少支持者。（翻攝小紅書）

在眾多角色之中，除了甄嬛、沈眉莊與安陵容外，甄嬛身邊兩位陪嫁丫頭浣碧與流朱也各自擁有支持者。相較於浣碧後來嫁給果郡王的發展，流朱為救主喪命的結局至今仍讓不少觀眾感到惋惜，認為流朱是劇中少數始終未曾改變初心的角色。

隨著今年春節再度掀起追劇熱潮，飾演流朱的演員戰菁一也再度受到關注，戰菁一過去受訪時曾分享，自己在閱讀劇本時就被流朱的情感深深打動。她形容流朱是後宮中最純粹的人物，不同於嬪妃之間的權謀算計，也沒有下人之間的攀附心態，所有喜怒哀樂幾乎都圍繞著甄嬛，很少為自己著想。

談到劇中最令人難忘的橋段，流朱為求醫救主，撞向侍衛刀刃喪命的一幕，戰菁一坦言當時內心震撼不已。她回憶拍攝時情緒完全投入，並非刻意表演，而是真實感受角色的心境，流下的眼淚也是真情流露，成為她演藝生涯中印象最深刻的一場戲。

戰菁一時常分享日常。（翻攝小紅書）

戲外的戰菁一近年也相當活躍，經常透過社群平台分享生活日常。她所發布的照片多帶有文青與清新氣質，展現自然不做作的一面，讓粉絲直呼完全看不出已經40多歲，狀態依舊亮眼。

多年過去，《甄嬛傳》仍持續吸引新舊觀眾反覆回味，而流朱這個角色也因為那份單純與忠誠，在觀眾心中留下難以取代的位置。

