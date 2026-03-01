自由電子報
娛樂 最新消息

《甄嬛傳》流朱為主犧牲成經典！ 戰菁一40歲近況曝光超逆齡

〔娛樂頻道／綜合報導〕每逢農曆新年，不少民眾除了返鄉團聚外，另一項固定「年節儀式」就是在線上重溫經典宮廷劇。近年來，《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播已成為網友追劇盛事，隨著劇情推進，觀眾不僅熱烈討論角色命運，也經常搭配時事創造新梗，讓這部播出多年的作品依然維持高人氣。

《後宮甄嬛傳》流朱一角擁有不少支持者。（翻攝小紅書）《後宮甄嬛傳》流朱一角擁有不少支持者。（翻攝小紅書）

在眾多角色之中，除了甄嬛、沈眉莊與安陵容外，甄嬛身邊兩位陪嫁丫頭浣碧與流朱也各自擁有支持者。相較於浣碧後來嫁給果郡王的發展，流朱為救主喪命的結局至今仍讓不少觀眾感到惋惜認為流朱是劇中少數始終未曾改變初心的角色。

隨著今年春節再度掀起追劇熱潮，飾演流朱的演員戰菁一也再度受到關注戰菁一過去受訪時曾分享，自己在閱讀劇本時就被流朱的情感深深打動。她形容流朱是後宮中最純粹的人物，不同於嬪妃之間的權謀算計，也沒有下人之間的攀附心態，所有喜怒哀樂幾乎都圍繞著甄嬛，很少為自己著想。

談到劇中最令人難忘的橋段流朱為求醫救主，撞向侍衛刀刃喪命的一幕，戰菁一坦言當時內心震撼不已。她回憶拍攝時情緒完全投入，並非刻意表演，而是真實感受角色的心境，流下的眼淚也是真情流露，成為她演藝生涯中印象最深刻的一場戲。

戰菁一時常分享日常。（翻攝小紅書）戰菁一時常分享日常。（翻攝小紅書）

戰菁一時常分享日常。（翻攝小紅書）戰菁一時常分享日常。（翻攝小紅書）

戲外的戰菁一近年也相當活躍，經常透過社群平台分享生活日常。她所發布的照片多帶有文青與清新氣質，展現自然不做作的一面，讓粉絲直呼完全看不出已經40多歲，狀態依舊亮眼。

多年過去，《甄嬛傳》仍持續吸引新舊觀眾反覆回味，而流朱這個角色也因為那份單純與忠誠，在觀眾心中留下難以取代的位置。

