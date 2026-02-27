自由電子報
娛樂 音樂

不只田馥甄、五月天 告五人進駐北流震撼場面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人進駐台北流行音樂中心常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事》，將他們去年於高雄世運主場館斥資破億元、吸引超過5萬名觀眾的頂級製作濃縮重現，透過360度環景投影與精心設計的雷射、燈光，將體育場等級的感官震撼轉化為近距離的空間魔法，帶領觀眾重返那個由音樂與夢想交織的星系現場。

Accusefive 告五人《【MY MAGIC 宇宙超有趣】 新世界巡迴演唱會｜2025 世運極限版》入駐北流常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」。（北流提供）Accusefive 告五人《【MY MAGIC 宇宙超有趣】 新世界巡迴演唱會｜2025 世運極限版》入駐北流常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」。（北流提供）

北流常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事》目前共規劃13個展區，其中〈生命的現場——演唱會與 Backstage〉展區聚焦演唱會現場文化與幕後製作，繼Tizzy Bac、林宥嘉、兄弟本色、田馥甄、五月天、林俊傑、動力火車等精彩演出內容後，告五人《【MY MAGIC 宇宙超有趣】新世界巡迴演唱會｜2025 世運極限版》也正式進駐，為展區再添大型演唱會的震撼臨場感，持續拓展台灣流行音樂現場文化的多元面貌。

告五人近年在華語樂壇表現亮眼，甫結束年假、展現奕奕精神的他們，回想起去年的農曆年仍感意義非凡。當時他們在除夕團圓後，大年初一便馬不停蹄地飛往倫敦，成為史上首組進駐傳奇錄音室 Abbey Road Studio 錄製華語專輯的歌手。

告五人感性表示：「在那樣具歷史意義的地方錄音，意義非凡。」而這份「持續狂奔」的突破精神，也完美延伸至高雄世運主場館的「極限版」巡演不僅創下臺灣史上首次在演唱會啟用無人機秀的紀錄，更將象徵成團初心的漁船「順德號」真船搬入現場。

北流常設展演唱會展區－Accusefive 告五人《【MY MAGIC 宇宙超有趣】 新世界巡迴演唱會｜2025 世運極限版》。（北流提供）北流常設展演唱會展區－Accusefive 告五人《【MY MAGIC 宇宙超有趣】 新世界巡迴演唱會｜2025 世運極限版》。（北流提供）

為匹配世運主場館的場地規模，演出更斥資破億元打造7層樓高主舞台，搭配巨型立體螺旋結構與長達64公尺的LED螢幕，並結合500台無人機群飛、雷射與燈光設計，呈現震撼視覺語彙。告五人回憶起當時場景也提到：「這不只是舞台道具，看著它在5萬人的見證下繞行全場，那種連結感前所未有。」

