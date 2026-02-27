自由電子報
前妻怒控婚內出軌！男星離婚8年遭毀滅踢爆「棄兒拒付贍養費」惡行

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男團U-KISS前成員申東澔遭前妻怒控婚內出軌、拒付贍養費，離婚8年卻突掀毀滅級爆料，雙方隔空交火再次引發輿論。2015年結婚並育有1子的申東澔，2018年對外宣布離婚，當時僅稱因「個性差異」分開，如今卻被前妻指控婚內出軌，並將多年糾紛搬上檯面，昔日婚姻真相全面曝光。

申東澔（右）遭前妻怒控婚內出軌、拋棄兒子、拒付贍養費。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）申東澔（右）遭前妻怒控婚內出軌、拋棄兒子、拒付贍養費。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

申東澔2015年步入婚姻並升格人父，3年後卻突然對外證實已離婚，當時他將原因歸咎於個性差異。豈料離婚8年後，前妻突在IG以長文自清非出軌方，且長時間以來試圖說服自己給予原諒與包容，不過每每都會背負滿滿罪惡感，她痛批申東澔婚內出軌，離婚後也不支付贍養費。不僅如此，父子時隔1年多終於相見，兒子開心奔跑上前，但申東澔卻先抱起貓，前妻狠酸「這精神有正常嗎？」字字句句充滿怨懟。

前妻同時提到，自己獨力照顧年老生病的母親，也撫養「明明活著卻被爸爸拋棄」的兒子，強調從未向申東澔提出過分要求，卻換來變本加厲的對待。對此，申東澔也透過IG反擊，撂重話要前妻「好好清醒過日子吧，要鬧到最後就來啊！」認為自己淡出演藝圈近10年「已經是普通人」，因此不怕事情被搬上檯面，目前雙方各執一詞，這場離婚8年的舊帳，如今因「婚內出軌」指控再度延燒。

