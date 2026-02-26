自由電子報
娛樂 電影

（影）MV雙版本引爆全網淚點！張孝全、林依晨沉浸角色驚喜入鏡

〔記者許世穎／台北報導〕由導演沈可尚執導的首部劇情長片《深度安靜》宣傳曲《普通的日子》由監製瞿友寧力邀金曲歌后魏如萱親自譜寫及獻聲，上線後迅速掀起情感共鳴。MV推出「深度感動版」、「電影預告版」兩種版本也掀起討論。

《深度安靜》找來金曲歌后魏如萱親自創作演唱宣傳曲並拍攝MV。（風起娛樂提供）《深度安靜》找來金曲歌后魏如萱親自創作演唱宣傳曲並拍攝MV。（風起娛樂提供）

「深度感動版」MV由導演瞿友寧親自掌鏡，以「聆聽中的眾生相」為概念，邀請主創團隊與素人入鏡，並安排所有人在鏡頭前首度完整聆聽歌曲，真實捕捉最未經修飾的情緒流動。林依晨形容「像在聽人告白」，張孝全則感受到歌曲旋律與電影靈魂的深度契合。「電影預告版」MV則搶先曝光電影關鍵畫面，為電影上映暖身，引發期待。

導演沈可尚將紀錄片背景所淬煉出的鏡頭美學，揉合對人性細膩而深刻的觀察，轉化注入戲劇敘事之中。談及宣傳曲《普通的日子》，他形容那是一種難得的「體貼」。第一次聽見歌曲時，彷彿角色的心境被溫柔唱出，「他們為愛無盡的努力被詮釋，覺得那些長年田調角色身上縈繞不去的秘密愁緒，被一首歌曲給體貼了。」

張孝全（右）與林依晨在《深度安靜》同台飆演技，一舉入圍第62屆金馬獎七項大獎。（風起娛樂提供）張孝全（右）與林依晨在《深度安靜》同台飆演技，一舉入圍第62屆金馬獎七項大獎。（風起娛樂提供）

日前先曝光的「深度感動版」MV中，一張張專注聆聽的臉孔與電影情緒相呼應，沈可尚感性表示，「歌曲帶入每個人心底最私密的記憶，可能沒有人知道、沒有人說出來。看著這些臉孔，真的很想知道他們正在想什麼。期待每一位觀眾與聽者隱藏的辛苦，都能被電影以及歌曲撫慰、療癒。」

電影三位主角的身影也驚喜現身在「深度感動版」MV中。林依晨回憶，第一次聽到宣傳曲時，那種感覺「像是在聽一場告白」，心情既忐忑又被歌詞深深觸動。她坦言，MV裡眾人安靜聆聽的樣子，正與自己詮釋角色時的內在狀態相互映照，「表面看起來似乎是淡淡的、不顯露太多特別的情緒，但內心早已波濤洶湧、腦中百轉千迴了。」

張孝全則認為，這首歌的日常細節與電影氛圍極度契合，「每個人專注聽音樂的表情，每張臉都有一個故事，可能是那些生活中許多忘不掉但必須忘掉的，有那麼一刻，你不一定會記起什麼，但你會感受到那份陌生又熟悉的情感。」

張孝全（右）與林依晨在《深度安靜》從校園相戀到攜手步入婚姻。（風起娛樂提供）張孝全（右）與林依晨在《深度安靜》從校園相戀到攜手步入婚姻。（風起娛樂提供）

《深度安靜》將於3月20日在台上映，電影團隊將於3月4日，攜手光點華山電影館推出「《深度安靜》無聲無影沈浸實驗場」特別放映活動，帶來一場前所未有的視聽實驗體驗。觀眾可在電影正式上映前，搶先體驗《深度安靜》精選片段，透過「有聲無影」與「無聲有影」的交錯呈現，重新定義視聽邊界。

該場映後將舉行大師級深度對談，邀請電影監製瞿友寧、導演沈可尚，以及音效大師杜篤之，首度公開分享本片在聲音與影像創作的核心理念。「《深度安靜》無聲無影沈浸實驗場」門票現正於「光點華山電影館售票櫃檯」熱烈販售中。活動與購票詳情，請參考光點華山電影館官網。

《深度安靜》電影預告MV：

