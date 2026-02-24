楊貴媚自曝收入曾僅剩百元！「公園流淚」胡瓜突現身：妳是在哭怎樣的

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集中，胡瓜帶著楊貴媚、劉冠廷走進充滿電影記憶的大安森林公園，重返因蔡明亮電影《愛情萬歲》而成為跨年「哭點聖地」的經典場景。胡瓜一到就看到楊貴媚在抽衛生紙，直接上前搞笑詢問：「妳是在哭怎樣的」楊貴媚則幽默回應：「我鼻子過敏啦！」

胡瓜與楊貴媚互動有趣。（翻攝自YT）

楊貴媚也分享當年拍攝《愛情萬歲》時，公園仍相當荒蕪，沒想到多年後竟成為全球罕見、以電影為跨年主題的文化現象，她也更是每一年的跨年都親身到場支持。

楊貴媚（左起）、胡瓜與劉冠廷合體拍YT。（下面一位提供）

三人接獲任務要駕車到指定餐廳，胡瓜回憶起過去到中南部跑場作秀時，他給計程車地址及費用，讓他在前面指引，自己就跟著車子開。嫌棄導航標示不清楚，曾也有過在新竹要回台北結果開到反方向到了苗栗，嚇到有了陰影，後來胡瓜就堅持「用頭腦導航」，此話一出引發楊貴媚和劉冠廷震驚。一路上，胡瓜靠記憶與直覺指路，結果在加油站自助加油時手忙腳亂，95、98汽油分不清楚，全程笑料百出。

楊貴媚（左起）、劉冠廷、胡瓜出任務。（下面一位提供）

談及演藝之路，三人也分享出道初期的辛苦過往。楊貴媚透露自己從歌唱比賽進電視台，試用期長達三年，演出酬勞扣稅後僅剩數百元，劉冠廷也分享曾當劇場整理道具工作人員、臨時演員、更兼任體育老師，一路熬到被看見。

胡瓜則是在秀場時期任何一個機會都不放過，不管價格多少甚至是免費主持，只要能有機會能練習表演就積極爭取，後來擠掉大咖，所有演出都指定要胡瓜來主持。

