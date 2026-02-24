自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊貴媚自曝收入曾僅剩百元！「公園流淚」胡瓜突現身：妳是在哭怎樣的

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集中，胡瓜帶著楊貴媚、劉冠廷走進充滿電影記憶的大安森林公園，重返因蔡明亮電影《愛情萬歲》而成為跨年「哭點聖地」的經典場景。胡瓜一到就看到楊貴媚在抽衛生紙，直接上前搞笑詢問：「妳是在哭怎樣的」楊貴媚則幽默回應：「我鼻子過敏啦！」

胡瓜與楊貴媚互動有趣。（翻攝自YT）胡瓜與楊貴媚互動有趣。（翻攝自YT）

楊貴媚也分享當年拍攝《愛情萬歲》時，公園仍相當荒蕪，沒想到多年後竟成為全球罕見、以電影為跨年主題的文化現象，她也更是每一年的跨年都親身到場支持。

楊貴媚（左起）、胡瓜與劉冠廷合體拍YT。（下面一位提供）楊貴媚（左起）、胡瓜與劉冠廷合體拍YT。（下面一位提供）

三人接獲任務要駕車到指定餐廳，胡瓜回憶起過去到中南部跑場作秀時，他給計程車地址及費用，讓他在前面指引，自己就跟著車子開。嫌棄導航標示不清楚，曾也有過在新竹要回台北結果開到反方向到了苗栗，嚇到有了陰影，後來胡瓜就堅持「用頭腦導航」，此話一出引發楊貴媚和劉冠廷震驚。一路上，胡瓜靠記憶與直覺指路，結果在加油站自助加油時手忙腳亂，95、98汽油分不清楚，全程笑料百出。

楊貴媚（左起）、劉冠廷、胡瓜出任務。（下面一位提供）楊貴媚（左起）、劉冠廷、胡瓜出任務。（下面一位提供）

談及演藝之路，三人也分享出道初期的辛苦過往。楊貴媚透露自己從歌唱比賽進電視台，試用期長達三年，演出酬勞扣稅後僅剩數百元，劉冠廷也分享曾當劇場整理道具工作人員、臨時演員、更兼任體育老師，一路熬到被看見。

胡瓜則是在秀場時期任何一個機會都不放過，不管價格多少甚至是免費主持，只要能有機會能練習表演就積極爭取，後來擠掉大咖，所有演出都指定要胡瓜來主持。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中