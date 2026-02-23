自由電子報
娛樂 音樂

品冠驚人房產曝光！兒子同校大S女兒 揭玥兒近況

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠今天出席唱片公司開工儀式，今年他首度帶著岳父、岳母一起回馬來西亞過年，一手包辦旅費，加上紅包花了約50萬台幣，全家住進他剛買的50坪千萬豪宅，他的兒子Jayden已上七年級，原本和大S女兒玥兒是同學，品冠也透露玥兒已經轉學。

品冠2月1日就帶全家回馬來西亞，自豪這趟準備得很充分，知道岳母喜歡吃貓山王榴蓮，特地去找了好吃的攤子，只可惜現在不是盛產的季節，岳母吃了大約兩顆榴槤，也對當地的龍眼讚不絕口。

大S。（資料照，記者陳逸寬攝）大S。（資料照，記者陳逸寬攝）

品冠透露之前曾為了父母，在靠近市區的地方買了快一百坪的豪宅，但是爸媽還是堅持住在老家的透天房子，「現在已經放棄，不想說服他們了，等他們不想跑樓梯再說。」之前已把百坪的房子賣掉，他也低調表示目前在當地擁有三間房產，算是「包租公」。

今天唱片公司也順便幫他提前慶祝生日，提到過去收過印象最深刻的禮物，他透露是老婆曾在飛機上打了一個長途電話給他，花了800多美元，「 她一直跟朋友炫耀花得很值得。」當時他剛向老婆表白，老婆剛好在美國參加婚禮 ，於是在飛機上打了45分鐘的電話給他，他打趣表示：「一通一輩子。」

他和老婆去年被裘叡翎控告詐欺，他發聲明否認，並透露遭到裘叡翎設局以及找黑衣人施壓，彼此互相提告，結果都是不起訴。他表示年前獲悉不起訴時，剛好人在在馬來西亞，「我很平常心，剩下的交給律師處理，到現在為止我也沒有去問律師。」坦言是否再上訴就讓律師去評估，「但我心理上已經翻篇了， 新的一年不想為這些事情煩心，困在負面情緒裡面。」

