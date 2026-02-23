自由電子報
娛樂 最新消息

尹錫悅判無期當天發聲！崔始源8字引爆戰場 公司出手了

始源最近再度捲入政治風暴，引發網友兩派評論。（翻攝自Naver）始源最近再度捲入政治風暴，引發網友兩派評論。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈再掀政治風暴，「SJ」Super Junior成員崔始源，因在南韓前總統尹錫悅被判無期徒刑當天，於社群平台X發出「不義必亡，土崩瓦解」，火速引爆外界揣測，留言區直接變成戰場。

始源在尹錫悅被判無期徒刑當天發出8字引外界猜測。（翻攝自X）始源在尹錫悅被判無期徒刑當天發出8字引外界猜測。（翻攝自X）

本月19日，尹錫悅因涉嫌主導內亂被判無期徒刑。就在同一天，崔始源發出8字短句：「不義必亡，土崩瓦解。」字面意思是「不正義終將滅亡」、「體系徹底崩解」。

由於時間點高度重合，部分網友開始自行解讀，猜測他是否暗示對判決的立場？支持者留言力挺：「敢發聲不容易」、「愛國始源」，另一派則火力全開「想發政治言論就退出團體」、「別拖累成員」。

風波延燒後，所屬公司SM娛樂透過藝人權益保護平台「KWANGYA 119」發布公告，強調已針對惡意攻擊與侮辱貼文提告。

公司表示，已就確認的犯罪行為向調查機關報案，並持續蒐集散布虛假資訊與貶損藝人的內容，後續將分階段擴大法律行動。

不過事實上，始源不是第一次踩到政治地雷，去年他曾轉發極右派活動人士查理柯克遭槍擊身亡的悼念內容，並引用「對抗邪惡的人」等字句，貼文當時同樣掀起爭議，隨後迅速刪除。

