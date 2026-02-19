Jisoo一次周旋9男神！李洙赫徐康俊全入列 超強後宮陣容曝光

〔記者廖俐惠／台北報導〕由BLACKPINK Jisoo主演的Netflix韓國浪漫喜劇影集《訂閱男友》將於3月6日於Netflix上線，今天（19日）公開正式預告，Jisoo圍繞在徐仁國、李洙赫、徐康俊等9位帥哥男神之間，從冷酷男神到暖男應有盡有，實在太讓人羨慕啦！

Jisoo（左起）在《訂閱男友》中將與徐仁國、徐康俊、李洙赫、李宰旭有對手戲。（Netflix提供）

《訂閱男友》講述被日復一日工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），透過一款「虛擬戀愛訂閱服務」逃離現實，體驗夢想中的完美約會。「訂閱男友」既是影集名稱，也是劇中服務的名稱，該平台會依照每位使用者的理想型量身打造專屬的幻想情境。故事背景設定在熟悉的辦公室日常之中，透過「虛擬男友」的概念，以輕鬆又貼近生活的方式，探討完美幻想與不完美現實之間的落差。

Jisoo的「訂閱男友」之一李洙赫。（翻攝自Netflix YouTube）

Jisoo、徐仁國合作韓劇《訂閱男友》，兩人有不少精彩對手戲。（翻攝自Netflix YouTube）

在正式預告中，未來的生活被工作佔據，當一天只有24小時，扣掉吃飯、工作等必要行程僅剩3個半小時，她下定決心這些時間不能浪費在沒用的路人甲身上。未來鼓起勇氣踏出乏味的生活節奏，進入「訂閱男友」的世界中。她的戀愛經理人（劉寅娜 飾）迎接她的到來，不過未來隨即被帶入一個又一個如夢似幻的情境之中，從童話般的王子邂逅、校園初戀，到自信滿滿的醫師、肩負任務的祕密特務，以及頂級明星等角色輪番登場。未來經歷一場又一場彷彿從小說中走出來的心動約會，沉浸在暈眩又甜蜜的幸福感裡。

Jisoo的「訂閱男友」之一朴宰範。（翻攝自Netflix YouTube）

回到現實世界，未來不斷與朴慶南（徐仁國 飾）不期而遇，兩人漸漸成為「加班戰友」。在未來的虛擬戀愛冒險同步展開之際，兩人之間悄然萌芽的情愫也慢慢升溫，暗示著一段更貼近現實、細水長流的愛情，並開始動搖她對訂閱男友中「完美對象」的想像。

Jisoo的「訂閱男友」之一金永大。（翻攝自Netflix YouTube）

Jisoo的「訂閱男友」之一李宰旭。（翻攝自Netflix YouTube）

導演金政植表示：「《訂閱男友》最吸引人的地方之一，在於主角能在同一部作品中，於不同的場景與宇宙裡，與各式各樣的人展開不同型態的戀愛關係。因此觀眾能一次享受多樣光譜的浪漫喜劇魅力。」談到虛擬戀愛場景的呈現時，他也分享：「我最著重的，是以最豐富多變的方式展現Jisoo的各種魅力。為此，我構思了不同的職業設定，並在虛擬世界中為她的角色加入細微變化，讓她的表演風格能與現實中的未來有所區隔。」

Jisoo的「訂閱男友」之一邕聖祐。（翻攝自Netflix YouTube）

Jisoo的訂閱男友之一徐康俊。（翻攝自Netflix YouTube）

《訂閱男友》主海報。（Netflix提供）

《訂閱男友》更集結星光熠熠的「虛擬男友」陣容，包括徐康俊、李洙赫、邕聖祐、李宰旭、李玹旭、朴宰範（Jay Park）、金永大與李相二驚喜客串，為未來的訂閱男友人生注入截然不同的浪漫風格。此外，河瑛與劉寅娜的演出也為影集增添俏皮與活力。《訂閱男友》將於3月6日於Netflix上線。

