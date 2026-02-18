自由電子報
娛樂 最新消息

韓啦啦隊女神安芝儇傳戀情後「首發文」吸3.3萬人朝聖 網爆氣開轟

安芝儇手拿春聯、炮竹，頗為應景。（翻攝自IG）安芝儇手拿春聯、炮竹，頗為應景。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕中職台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊南韓女神安芝儇，昨被韓網爆出一組「疑似手機封面截圖」，畫面中竟是她與戀愛實境節目換乘戀愛4男嘉賓成百賢的親密合照，瞬間引爆台韓粉圈，戀情揣測滿天飛。風波延燒之際，安芝儇照常更新社群，換上綠色性感旗袍拜年，不到一天就吸引3.3萬人按讚，人氣看似不受影響，不過留言區卻「冰火兩重天」，有人大讚美翻，也有人直接開轟，甚至酸她「綠光罩頂」，火藥味不小。

對於緋聞，經紀公司先表示「正在與藝人確認中」，隨後再回應：「針對藝人之私人事務，因涉及個人隱私，不便發表評論，懇請外界尊重與體諒。」據悉，安芝儇目前人在普吉島度假，想必也已知這場緋聞風暴正於台韓兩地持續發酵。

安芝儇身穿綠色旗袍，身材超好。（翻攝自IG）安芝儇身穿綠色旗袍，身材超好。（翻攝自IG）

細看她的貼文，照片手拿春聯、炮竹，用中文寫下：「祝大家新年快樂，馬年好運旺旺來，神馬都好、神馬都順利。」相當應景。

只可惜網友反應呈現兩極，有人送祝福，還誇她「穿旗袍超美」，也有人不留情面，說她已經有男友，讓人崩潰，打算退追，還有人說「交男友不可恥，可恥的是一直賣單身人設」，各種酸語齊發。

點圖放大header
點圖放大body

