金賽綸離世滿一年 24歲笑臉定格...好友悼念惹哭全網

演員李英幼悼念摯友金賽綸（左），引來粉絲淚崩。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星金賽綸去年2月16日選擇結束生命，時光停留在24歲，她的演員好友李英幼（이영유）16日透過社群發文，在金賽綸離世滿一週年之際，公開前往納骨塔悼念的照片，低調又深情，再度勾起粉絲對她的思念。

照片中，李英幼現身安放金賽綸骨灰的納骨塔，現場擺放著金賽綸生前抱著愛貓、露出燦爛笑容的照片。那張熟悉的臉龐定格在最溫柔的瞬間，與現實形成強烈對比，讓不少網友留言直呼：「看到照片真的忍不住哭了。」

李英幼沒有長篇文字，只有一句「會一輩子愛妳」，讓粉絲感受到時間也無法沖淡的友誼。

李英幼和金賽綸早在2013年合作MBC電視劇《女王的教室》時結識。當年金賽綸飾演從未跌落第一名寶座的模範生金書賢，李英幼則是富家獨生女高娜莉，角色性格截然不同，卻都以成熟演技驚艷觀眾。

戲外兩人培養長達十多年的友情。網友回顧當年劇照時感嘆，「她們真的一起長大」、「童星時期的畫面現在看好心酸。」

童星出身的金賽綸有「最美童星」封號，曾和元斌合作韓片《大叔》為人熟知，不過她2022年爆出酒駕醜聞，又和金秀賢有過一段情，最終在家身亡，得年24歲，結束短暫的一生。

